Norsk produsent ut mot alkoloven: – Utfordring å vise seg fram i Norge

Under spørretimen på Stortinget nylig sa statsminister Erna Solberg at Norge kommer til å holde på dagens lov når det kommer til markedsføring av egen alkohol og tobakk.

Bakgrunnen for spørsmålet under spørretimen på Stortinget handler om at Frp, med Åshild Bruun Gundersen i spissen, ønsker å gå i spritkamp mot regjeringen.

Dette etter TV 2s sak om ekteparet Roar Larsen og Trude Tokle, som stakk av med gullmedaljen for sin arktiske sommergin fra Myken under «Nordic Spirits Awards 2020» i København. Dette får de, på grunn av dagens lovgivning, ikke lov til å markedsføre til kundene sine.

– Reklameforbudet for tobakk og alkohol kommer til å stå. Jeg mener det har en bred støtte om det rundt om i Norge. Hovedforbudet mot å reklamere for et produkt vi har reklameforbud mot tror jeg vi skal stå for, svarte Erna Solberg fra talerstolen på Stortinget onsdag 12. februar.

– Ingen utfordring i USA

Arita Åkre representerer Åkre Gard fra Hardanger, og tok kontakt med TV 2 etter hun så oppslaget om ekteparet Larsen og Tokle.

I Los Angeles deltok Åkre nylig deltatt på Nordic Oscar Weekend, hvor hun serverte sin egen sider fra Hardanger til nærmere 500 gjester.

– I Norge kan det være vanskelig å få markedsført produktene sine, men her i USA er det ikke en utfordring. Det kan åpne nye muligheter, mener hun.

I Los Angeles var det folk fra musikk- og filmbransjen, samt andre representanter fra både Norge og Finland.



Mener reglene er uklare

Åkre forteller videre at hun opplever at det er utfordringer knyttet til sosiale medier og markedsføring.

– Samtidig er reglene uklare. Ingenting er lov, men samtidig så er litt tillatt. Men dette er en godt kjent sak. Som produsent er vi avhengig av at alle andre enn oss selv gjør markedsføringen for oss, sier Åkre til TV 2.

– Burde man åpne opp for å kunne vise fram anerkjennelsen man får fra utlandet?

– Ja, jeg synes man burde hatt mulighet til å fortelle hva vi får til, men innenfor visse begrensninger. Å skryte av gullmedaljer og vinne konkurranser burde være lov å fortelle om, mener hun.

I likhet med Myken destilleri på Helgelandskysten, har Åkre Gard sanket inn gullmedaljer for sine produkter.

– Vi har fantastiske råvarer og produkter hjemme. Det er uheldig at vi ikke får presentert så gode produkter til det norske folk gjennom sosiale medier, mener Åkre.