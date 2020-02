Kun to mil fra fregatt-ulykken skjer dette: – Forsvaret må ta et kurs i navigering

2. Manglende innmelding til sjøtrafikksentralen på Fedje sitt virkeområdet. Flere fartøy meldte ikke inn til sjøtrafikksentralen at de var på vei inn i Fedje VTS sitt virkeområde.

3. Flere tilfeller der det ikke er lyttet til arbeidsfrekvensen. Alle fartøy har lytteplikt til VTS sin arbeidskanal, altså kanal 80 eller 71. Ved flere anledninger ble dette ikke gjort, opplyser sjøtrafikksentralen på Fedje.

Hendelsen er under vurdering

Når det gjelder situasjonen som oppstod mellom «Tunfisk» og «KNM Hinnøy» sier Sævrøy ved Fedje VTS dette om hendelsen:

«Trafikksentralen var i kontakt med KNM Hinnøy for å informere om nordgående Tunfisk, da KNM Hinnøy lå noe øst i farvannet. Fartøyene ble overvåket og det ble også registrert kontakt på VHF mellom fartøyene etter at trafikksentralen hadde kommunisert med KNM Hinnøy. Deretter ble kursforandring registrert og fartøyene passerer hverandre da iht sjøveisreglene».

Han sier til TV 2 at saken er under vurdering, og at en «replay» og en helhetsvurdering vil avgjøre om det blir sendt en rapport til saksbehandling etter hendelsen.

Anser ikke situasjonen som en sak

Herland sier at «Tunfisk» ble kontiunerlig monitorert fra bro på «KNM Hinnøy» på det aktuelle tidspunktet.

GODT SAMARBEID: Flaggkommandør i Marinen, Rune Andersen, skriver tirsdag kveld på Facebook at Marinen har godt samarbeid og dialog med andre brukere av kysten, og at de hadde møter med Kystverket og Fedje VTS i forkant av NATO-øvelsen. Foto: Daniel Netland/Forsvaret

– Rorordre om å gå styrbord ble gitt ved 0,9 NM og korteste passeringsavstand var 0,3 NM (ca 550 m). Sjøforsvaret har forståelse for at mange følger nøye med på våre bevegelser, og at enkelte føler ubehag når vi gjennomfører øvelser. Situasjonen mellom KNM Hinnøy og Tunfisk anser vi imidlertid ikke som en sak, skriver Herland til TV 2.

Tirsdag kveld la også Flaggkommandør og sjef for Marinen, Rune Andersen, ut en status på Facebook der han kommenterer de mulige bruddene på sjøtrafikkforskriften, og skriver blant annet:

«Marinens oppdrag er ikke å seile rolig fra A til B. Fartøyene trener på å være uforutsigbare, aggressive og uoppdaget. Området som kontrolleres av Fedje VTS er også vårt øvingsområde.«...» Vi trenger litt armslag, men skal selvsagt ivareta sikkerheten for alle vi møter og overholde regelverk».