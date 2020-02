Saken oppdateres!

Ingebrigtsen signerte for den kypriotiske klubben like før nyttår. Tirsdag bekrefter APOEL at treneren er ferdig i klubben.

Dermed ble Ingebrigtsens tid på Kypros over etter kun 46 dager.

– APOEL annonserer at samarbeidet med Kåre Ingebrigtsen er avsluttet. Vi takker Ingebrigtsen for å ha gjort sitt beste gjennom vårt samarbeid, og vi ønsker ham lykke til med sitt neste karrieresteg og alt det beste for hans private liv, skriver kypriotene på sin hjemmeside.

Ingebrigtsen, som kjøpte seg fri fra kontrakten med belgiske Oostende for å få dra til Kypros, sier følgende til VG:

– Jeg er sjokkert. Så mye mer er det ikke å si, sier Ingebrigtsen til avisen.

Trønderen hadde opprinnelig en kontrakt ut 2021-sesongen med kypriotene. 54-åringen ledet klubben i åtte seriekamper. Det ble fire seirer, to uavgjorte og to tap. APOEL er for øyeblikket på tredjeplass i ligaen, men det er kun fem poeng opp til ledende Anorthosis.

– Ingen i klubben har tatt kontakt med meg, kun en agent for klubben, bekrefter Ingebrigtsen.

– Jeg kjøpte meg ut av kontrakten med Ostende fordi jeg så en større fremtid i APOEL, og jeg ville ta den sjansen da den kom. De ønsket å satse langsiktig, og de ville spille «Rosenborg-fotball», som de hadde blitt så imponert over. Men det varte ikke lenge, sier Ingebrigtsen til VG.

Treneren rakk likevel å hente inn flere spillere i løpet av sin tid i klubben. I januar ble Mike Jensen, Milan Jevtovic og Björn Bergmann Sigurdarson alle hentet til ferieøyen.