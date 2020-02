Se Målshows Zlatan-alyse i videoen øverst!

Førstnevnte var virkelig toneangivende på søndag da AC Milan tapte mot Inter i Milano-derbyet. Svensken noterte seg både for målgivende og mål i kampen som endte 4-2-seier til Inter.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er imponert over det «gamlingene» viser i Italia, og spesielt Ibrahimovic.

– Det er helt sprøtt at det går an. At han herjer på den måten mot et av verdens beste forsvar er helt utrolig. Motstanderne ser redde ut med en gang han får ballen, sier Stamsø-Møller til TV 2.

– Kviknet til etter Messi fikk gullballen

Cristiano Ronaldo har av mange blitt kritisert for at han ikke leverer godt nok for Juventus, men det viser seg å være feil. 35-åringen har scoret 20 mål på tilsvarende mange kamper i den italienske toppserien denne sesongen. Det vil med andre ord si ett mål i snitt per kamp.

– Det ser ut som han kvikna til etter at Lionel Messi fikk Gullballen, og bestemte seg for at 2020 skal bli hans år. Han har selvtillit om dagen og er inne i en god stim, forklarer Stamsø-Møller.

Riktig vurdering av United

Manchester United har ikke levert godt nok denne sesongen og ligger for øyeblikket på åttendeplass på Premier League-tabellen.

I sommer skiftet spillere som Romelu Lukaku og Chris Smalling ut engelsk fotball til fordel for den italienske. Der har begge to storspilt for henholdsvis Inter og Roma. Stamsø-Møller mener United gjorde helt rett i å la de spillerne gå.

– Smalling var ute av laget til Solskjær og ville heller ikke fått plass på laget den dag i dag. Han har riktignok storspilt for Roma og er bare på lån. Det kan vise seg at dette blir en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

– Lukaku ønsket seg bort og var med på å lage en litt kaotisk tilstand i klubben, men United største problem er ikke at Lukaku dro - det er at han ikke ble erstattet.

Flere Premier League-stjerner skiftet også beitet i januarvinduet. Christian Eriksen og Ashely Young ble klare for nevnte Inter. Sistnevnte fikk mye kritikk i United-drakta, men det ser ut til at han funnet seg til rette i Milano.

Tempoforskjell

Stamsø Møller tror mye av grunnen til at «gamlingene» gjør det bra i Serie A er på grunn av tempoforskjellen.

– Premier League er mer utmattende og kaotisk. I Italia ser mange av kampene «stengt» ut på grunn av at det er større taktisk tilnærming.