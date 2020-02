Vi nordmenn er verdensmestere i takboks, eller skiboks som mange også kaller dem. De er flittig brukt, ikke minst når vi skal på tur og trenger ha med mye bagasje.

Nå står vintereferien for døren for mange nordmenn. Det betyr at svært mange skal fylle opp både bil og takboks – og dra avgårde.

Her er det imidlertid flere ting å tenke på:

– Det handler om noe så banalt, men viktig. som at både takstativ og takboks må være skikkelig festet. Deretter må man sjekke hvor mye man faktisk kan ha med seg av vekt. Og så gjelder det å pakke boksen smartest mulig, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Alvorlige feil

En kollisjonstest av takbokser NAF gjorde sammen med Testfakta i fjor, viste at flere takbokser rett og slett er trafikkfarlige. Ni bokser ble testet, og hele fire av dem fikk stryk i kollisjonstesten.

– Testen viste alvorlige feil, ski som kommer ut som prosjektiler av takboksene og bokser som flyr av taket ved en kollisjon i lav hastighet. Så er du på jakt etter en ny boks, sjekk denne og andre tester før du slår til, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Mange drar til fjells i vinterferien, og mange skal ha med seg MYE. Da er takboksen god å ha!

Tre ting å huske

Selv om du har en takboks som tåler en bråstopp eller kollisjon, er det viktig å pakke riktig i den. Det er ikke slik at du kan dytte ubegrenset med bagasje i takboksen. Det er tre ting du må huske på for å vite hvor mye du kan pakke oppe på taket av bilen:

Hvor mange kilo tåler selve biltaket?

Hvor mange kilo tåler takboksen?

Hvor mange kilo tåler takstativet boksen festes til?

– Det er den laveste av disse vektgrensene du må gå etter. Tåler takstativet bare 50 kilo, hjelper det ikke at takboksen tåler 75 kilo. Da må du holde deg innenfor 50 kilo, og det inkluderer vekten på selve takboksen også, sier NAF-rådgiveren, i en pressemelding.

Takboksen påvirker bilens kjøreegenskaper, derfor er det ikke smart å ha flere kilo enn nødvendig her.

Påvirker kjøreegenskapene

Har du klart for deg hvor mye last du kan ha i takboksen, er det lurt å legge ski og annen bagasje slik at det ligger stabilt i boksen. Og husk å bruke stroppene i boksen for å feste bagasjen best mulig.

– Det er heller ikke noe poeng å makse vekten i takboksen. Tvert imot: Mange kilo på taket, påvirker bilens kjøreegenskaper i negativ retning. Derfor er det lurt å pakke smart. Du må gjerne ha store gjenstander i takboksen, det frigjør plass inne i bilen. Men de bør ikke være for tunge. I tillegg til ski kan du for eksempel pakke myke klær og soveposer/dyner i takboksen. Dette krever kanskje litt planlegging, men det er vel anvendt tid, avslutter Broom-Benny.

Slik sikrer du takboksen: Følg monteringsanvisningen og vektbegrensningene.



Sjekk at festanordingene ikke har skader eller rust som svekker innfestingen.



Ikke fyll mer i boksen en angitt fra produsenten, det gjelder også total vekt.



Sørg for at alle gjenstandene er veldig godt sikret i takboksens gulv.



Lær deg hvordan takboksen påvirker bilens kjøreegenskaper.



Ikke kjør fortere enn boksen er konstruert for å tåle.



Husk at vind forsterker kraften takboksen utsettes for under kjøring.

