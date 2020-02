Det er bare rundt en måned siden det ble kjent at stjerneparet Anna Kournikova og Enrique Iglesias ventet sitt tredje barn.

Nå bekrefter Enriques familie at den tidligere tennisstjernern allerede har født.

– En hemmelighet

Det var Enriques bror, Julio Iglesias Jr., som avslørte nyheten under et intervju med den chilenske radiostasjonen ADN, skriver Daily Mail.

Da studioverten presset Julio for å få vite barnets kjønn, svarte han: «Det er en hemmelighet».

Men den ferske onkelen legger til at Enrique er svært lykkelig.

Her viser Anna Kournikova fram sønnen, Nicholas, like etter at han ble født i 2017.

Holdt det skjult

Paret har selv ikke kommentert fødselen offentlig, noe som ikke kommer som en overraskelse for deres tilhengere.

Under sitt første svangerskap klarte Anna Kournikova og ektemannen å holdet det skjult for omverden at de ventet barn.

De avslørte nyheten først noen dager etter at Kournikova hadde født tvillingene Nicholas og Lucy, som kom til verden i desember 2017.

Enrique og Anna møttes i 2001 under innspillingen av sangerens musikkvideo til låta «Escape».

Helt siden den gang har Enrique og Anna holdt en svært lav profil.

– Beste følelsen i verden

Den spanske artisten har tidligere uttalt at han håper han er en kul pappa, og føler han har blitt mye mer voksen etter et tvillingene kom til verden.

– Å være pappa er en av de beste følelsene i verden. Jeg er blitt mer ansvarlig. Jeg kjører saktere og tenker over dumme ting flere ganger før jeg gjør dem, har han tidligere uttalt.

Enrique har holdt privatlivet sitt, inkludert forholdet til Anna, utenfor medienes søkelys.

Det er også svært sjelden han deler bilder av barna på sosiale medier.

Enrique beskriver Anna som den kuleste dama i verden.

– Hun forstår hvem jeg er, til det punktet at hun er villig til å ofre egentiden sin for å la meg jobbe med musikken min. Det er et stort offer og noe jeg har enormt stor respekt for, sier Iglesias.