Sørøst politidistrikt opplyser at en person har omkommet i en trafikkulykke i Nyhus i Nome kommune.

Politiet ble varslet omtrent klokken 7.45. Ifølge politiet kom bilen seg ut av veibanen, og en person skal deretter ha havnet under bilen.

Politiet har sperret av åkeren der ulykken fant sted, og krimteknikere er på stedet.

Ifølge politiet er pårørende varslet.

– Politiet ble kontaktet av noen som så en bil som sto ute på et jorde. Da vi kom til stedet, var bilen utenfor veien, og under bilen lå det en person. Han var omkommet, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB.

Avisen Varden skriver at bilen har kjørt ut av veien og ble funnet stående på skrå i en grøft mellom to jorder. Fordi bilen da hadde is på rutene, tror politiet at ulykken kan ha skjedd i løpet av natten eller mandag kveld.

Mannen drev med skiltarbeid, og politiet utelukker ikke at det kan dreie seg om en arbeidsulykke. Ifølge avisen er den omkomne en lokal mann i 40-årene.

Han ble funnet under bilen da nødetatene kom til stedet tirsdag morgen. Etter kort tid ble det bekreftet at mannen var død. (TV 2/NTB)