71-årige Dag Wivestad som sto tiltalt for seksuelle overgrep i Hviterussland, ble i byretten i Brest tirsdag frikjent for de alvorligste anklagene.

Det sier mannens advokat Brynjulf Risnes til TV 2.

– Stor seier

Wivestad ble likevel dømt for ordensforstyrrelse, og for det må han sone 6 måneder ubetinget fengsel.

Siden nordmannen allerede har sittet i varetekt siden september, betyr det at han slipper ut 1. april.

FRIKJENT: Dag Wivestad risikerte 15 år i fengsel i Hviterussland. Foto: Foto: Privat

– Dette er naturligvis en stor seier, sier Risnes til TV2.

Advokaten er i Brest for å følge saken.

– Dette er i realiteten en frifinnelse, fordi her så man på 8-15 år. Vi var opprinnelig redd for at det skulle gå slik. Da saken begynte var det ingenting som gikk i motsatt retning. Men etterhvert ble det nok klart for mange i rettssalen at det var veldig lite bevis som understøttet den opprinnelige tiltalen, sier advokaten.

Skrekk-kammer

Risnes forteller at hans klient er enormt lettet.

– Han har vært som i et skrekk-kammer, og hele tiden gitt uttrykk for at han ikke skjønner noe som helst, sier Risnes.

Wivestad var tiltalt for seksuell omgang med et barn etter at han snakket med en ti år gammel jente som ville praktisere engelsk, i en hotellresepsjon i grensebyen Brest i slutten av september i fjor.

Kastet i fengsel

Wivestad og kompisen rakk knapt å si et ord til barnet, før seks-sju lokale menn kastet seg over dem. Søsteren til nordmannen fortalte til TV 2 at de to ble så kraftig slått, at Wivestads kamerat fikk påvist kraniebrudd da han kom hjem til Norge.

Wivestad selv ble dagen etter kastet i fengsel, siden han virket frisk nok til dette. Så ble han siktet for overgrep mot jenta.

Familien hjemme i Norge mente saken var en ren løgn, men påtalemyndigheten la vekt på et avhør med den ti år gamle jenta, der hun skal ha påstått av nordmannen befølte henne.