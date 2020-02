AKTOR: Statsadvokat Jeanette Westlund Hegna er aktor i saken. Foto: Mathias Ogre

Den tiltalte 60-åringen sitter i et annet rom, og følger forklaringene i rettsaken via videolink.

Kvinnen forklarer seg i detalj om at overgrepene begynte ikke lenge etter at mannen flyttet inn til hennes mor, og at de skjedde da mannen kom hjem fra jobb. Han skal ha gått inn på hennes soverom sent på kvelden, og forgrepet seg på den da mindreårige jenta.

Hun sier i retten at hun alltid latet som hun sov da overgrepene skjedde.

– Men jeg var våken hver gang. Etter hvert våknet jeg av at han åpnet døren. Jeg lå på en måte på vakt, sier hun.

Kvinnen anslår at overgrepene skjedde cirka én gang i uka. Ifølge tiltalen forekom overgrepene mot denne kvinnen over en seksårsperiode.

FORSVARER: Advokat André Berven sier hans klient mener overgrepene aldri har funnet sted. Foto: Mathias Ogre

– Han brukte meg som sin maskin, sier hun når hun beskriver selve handlingen som mannen skal ha utført på henne.

Kvinnen er svært berørt under sin forklaring. Hun må ta seg en kort pause da hun blir bedt om å se på et bilde av en massasjestav som skal ha vært benyttet i et av de mange beskrevne overgrepene.

I dag har hun svært dårlig samvittighet for at hun ikke varslet de andre fornærmede i saken. De tre fornærmede stedøtrene kommer fra to ulike familier.

Kan dømmes til forvaring

Det er totalt 13 punkter i tiltalen, som består av flere ulike overgrepsforhold.

Overgrepene skal ha begynt i år 2000 og pågått frem til 2017.

Statsadvokaten mener mannen har utnyttet sitt tillitsforhold overfor stedøtrene, og utnyttet dem seksuelt. I sitt innledningsforedrag la hun ned forbehold om påstand om forvaring, altså at 65-åringen om han blir dømt i teorien kan bli sittende fengslet resten av livet.

– Det er med bakgrunn i sakens alvorlighet, sier aktor i saken, statsadvokat Jeanette Westlund Hegna, til TV 2.

Rettspsykiatere har gjennomført en sakkyndig vurdering, som ifølge statsadvokaten underbygger hennes forbehold om påstand om forvaring.

Mannen er også tidligere dømt for å ha begått en voldtekt.

Han forsvarer André Berven sier at 65-åringen bestrider grunnlagene i tiltalen.

– Han mener at dette ikke har skjedd, sier Berven til TV 2.

Det er satt av ti dager til behandlingen i retten.