To timer før stortinget skulle behandle et forslag fra Sentrepartiet og Arbeiderpartiet om erstatning til pelsdyrbøndene inngikk regjeringsspartiene og Frp et forlik.

Unngikk nederlag

Pelsdyravl blir forbudt fra 2025 og regjeringen stod i fare for å gå på sitt første nederlag i Stortinget etter at Frp gikk ut av regjeringen.

Det er foreløpig uklart hva avtalen vil koste.

Etter det TV 2 erfarer skal det ikke være snakk om full erstatning til bøndene som må legge ned som følge av forbudet, men betydelig høyere beløp enn hva regjeringen opprinnelig gikk inn for.

Regjeringen høstet mye kritikk for sitt første forslag til erstatning for bøndene som blir rammet av pelsdyrforbudet. I november la Landbruksdepartementet fram den endelige forskriften. Ordningen ble da ansett til å koste mellom 800 og 850 millioner kroner, men det er ikke satt noen øvre ramme.

Det har særlig vært diskusjon rundt at bokført verdi skal ligge til grunn for beregningene av erstatningsgrunnlaget, og ikke takstverdi.

I erstatningsforslaget ble rev tilsynelatende kompensert dårligere enn mink. Kompensasjonen for rev skal være betydelig høyere nå, etter det TV 2 erfarer.

