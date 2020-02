Søndag 26. januar styrtet et helikopter med ni personer om bord. Blant de døde var basketlegenden Kobe Bryant og hans 13 år gamle datter Gianna.

Han etterlot seg kona Vanessa og deres tre andre døtre Natalia, Bianka og Capri.

Sterkt innlegg

Mandag kveld la førstnevnte ut et sterkt innlegg på Instagram, hvor hun minnes sin avdøde datter og ektemann.

– Jeg har vært motvillig til å putte følelsene mine til ord. For hjernen min nekter å akseptere at både Kobe og Gigi er borte. Jeg klarer ikke å prosessere alt på en gang, skriver Vanessa Bryant.

Enken sier at det er vanskelig å tro at datteren aldri vil komme tilbake til henne.

– Det føles så feil. Hvorfor skal jeg få lov til å våkne opp nok en dag, når min vesle jente ikke får den muligheten. Jeg er så sint. Hun hadde et så langt liv foran seg, står det videre i innlegget.

– Skulle ønske de var her

Samtidig som sorgen er ubegripelig, skriver Vanessa at hun er nødt til å være sterk for sine tre gjenværende døtre Natalia, Bianka og Capri.

– Jeg er sint fordi jeg ikke får være med Kobe og Gigi, men takknemlig for at jeg har Natalia, Bianka og Capri. Jeg vet at det jeg føler er normalt, og at det er en del av sorgprosessen. Jeg skulle så gjerne ønske de var her, og at dette marerittet kunne ta slutt, avslutter hun.

Årsaken til at helikopteret styrtet er fortsatt ikke kjent, men en ny rapport utelukker motorfeil. Det opplyste USAs nasjonale transportsikkerhetsbyrå (NTSB), i forrige uke.

De kan imidlertid ikke utelukke at det var mekaniske feil som forårsaket styrten.

Kan ta et år

Undersøkelsene av de brannskadde delene av motoren er fortsatt ikke avsluttet. Det er ventet at det vil gå minst ett år før den endelige rapporten fra NTSB er klar.

– Vi er overbevist om at vi vil kunne fastslå årsaken og alle medvirkende faktorer, slik at vi kan komme med sikkerhetsanbefalinger som kan hindre lignende ulykker i framtiden, sa øverste ansvarlig i NTSB, Robert L. Sumwalt ifølge nyhetsbyrået Dpa.

Også den dårlige sikten er en del av hva som blir undersøkt. Det skal ha vært tåke og lavt skydekke da ulykken fant sted. Piloten, som var erfaren og hadde lisens som instruktør, navigerte uten bruk av instrumenter fra helikopteret lettet til det styrtet, opplyste NTSB.