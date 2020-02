I vinterkulden er det mange som gambler med sikkerheten når de starter en nedfrosset bil. De tar seg ikke tid til å få bort is og snø skikkelig – og kjører avgårde for tidlig.

Hele åtte av ti bilister har møtt «spøkelsesbiler» i trafikken, biler med nedfrosset frontrute hvor sjåføren kun har en liten åpning å se ut av, viser en spørreundersøkelse.

– Jeg tror mange kjenner seg igjen i å starte å kjøre før all is er borte fra frontruten på morgenen. Men bilkjøring og dårlig sikt er en farlig kombinasjon. Ikke bare risikerer man bot eller å miste førerkortet. Man utsetter andre bilister, og ikke minst myke trafikanter for alvorlig risiko for sammenstøt. Fremfor å legge avgårde nærmest i blinde, bør man heller bruke noen minutter ekstra til å fjerne is på frontruta og sidevinduene, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

40.000 påkjørsler

Spørreundersøkelsen er foretatt av YouGov på vegne av Tryg, og viser også at 6 av 10 alltid børster biltaket fritt for snø før de kjører. 3 av 10 svarer at de gjør det av og til.

– Å få snøføyk fra bilen foran slengt i frontruta mens man er i fart er skummelt og farlig. Man risikerer å miste sikten fullstendig før man får slått på vindusviskerne. I tillegg kjører mange uten baklys, noe som forsterker risikoen for sammenstøt. De som ligger bak en bil med både snø på taket og uten baklys på, risikerer å miste denne av syne i snøføyka. Da er det stor fare for påkjørsel bakfra ved oppbremsing, sier han.

I 2018 registrerte forsikringsbransjen over 40.000 påkjørsler bakfra, til en erstatningskostnad (materielle skader) på 925 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

Ikke uvanlig

Grunnet et EU-direktiv har mange nyere biler lysinnstillinger som med innstilling "0" gir kun lys foran, "auto" gir lys foran og bak men kun dersom det er mørkt, for eksempel i en tunnel, mens innstillingen "ha på lys" gir lys både foran og bak hele tiden og bør benyttes.

At det dessverre ikke er uvanlig å slurve med å få bort is og snø, viser tall fra Utrykningspolitiet. Hver vinter får flere hundre bilister forenklet forelegg for å kjøre med for dårlig sikt.

Hvis du blir stoppet av politiet med for dårlig sikt, koster det deg 2.600 kroner. Hvis sikten er virkelig dårlig, mister du førerkortet.

Her er et eksempel på manglende sikt, som politiet har slått ned på. Kjører man med så lite sikt forover, er det stor fare for at ulykker kan skje. Foto: Politiet.

Må ha tilstrekkelig utsyn

Men hvor går grensene for hva som er akseptabelt – og hva som definitivt ikke er det. Det har vi i Broom tidligere spurt UP-sjef Runar Karlsen om:

– Kravet er at man skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider. På frontruten må minst viskerfeltet være rent. I tillegg må det være fri sikt til begge sider gjennom sidevinduene. Dersom det er slurvet med dette, vil resultatet bli et forenklet forelegg, sa Karlsen.

– Er sikten sterkt begrenset forover og til sidene kan resultatet bli anmeldelse og forelegg, og som regel blir da også førerkortet beslaglagt for en periode, sier UP-sjefen, som bekreftet at det beslaglegges førerkort på grunn av manglende sikt hver eneste vinter.

Slik svarte de: På spørsmål «På vinteren, har du opplevd å møte biler med nedfrosset frontrute med kun et lite synsvindu?» er svarene blant de som har bil i husstanden og førerkort:

Ja 79%,

Nei 16%,

Vet ikke 6%.

På spørsmål «På vinteren, pleier du å børste biltaket fritt for snø før du kjører?» er svarene blant de som har bil i husstanden og førerkort:

Alltid 65%,

Av og til 30%,

Aldri 4%,

Vet ikke 1%.









