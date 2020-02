I tillegg dropper han en tidligere tidsplan for å få bukt med USAs enorme budsjettunderskudd. Målet nå er å få budsjettet i balanse i 2035, ifølge Washington Post.

Prioriteringene i Trumps forslag for budsjettåret 2021 minner om hans forslag for tidligere år. Det kuttes i velferdstiltak for fattige, mens stønader til eldre skjermes. Budsjettet til miljødirektoratet EPA kuttes med 26,5 prosent, mens verdens desidert største forsvarsbudsjett blir enda litt større.

Budsjettforslaget blir nærmest garantert avvist av Representantenes hus, der Demokratene har flertall. Derfor regnes forslaget i stor grad som et utspill der Trump formidler sine politiske prioriteringer.

Forslaget til statsbudsjett er på til sammen 4.800 milliarder dollar – en sum som tilsvarer 45.000 milliarder kroner.

Underskuddet er i år på over 1.000 milliarder dollar. I budsjettforslaget står det at underskuddet gradvis skal krympe i årene framover, men dette er basert på antakelser om USAs økonomiske vekst som trolig er urealistiske.

Et tidligere mål om å få bukt med underskuddet i løpet av ti år er droppet i Trumps forslag. Samtidig ønsker han å videreføre store skattekutt som ble innført i 2017, og som mange rike amerikanere tjener på.

