Den hardt kritiserte Manchester United-direktøren drøftet nylig klubbens overgangsstrategi under et fanforum på Old Trafford.

Der skrøt Woodward blant annet av de røde djevlenes strategi på overgangsmarkedet.

– Bruno Fernandes og spillerne vi hentet forrige sommer er et bevis på at prosessen vår er den rette, sa Woodward, ifølge Manchester Uniteds offisielle nettsider.

– Det har ikke vært mangel på investeringer i spillere de siste årene, med mer enn £200m (nesten 2,2 milliarder kroner, journ. anm.) brukt siden Ole Gunnar Solskjær ble manageren vår, fortsatte United-direktøren.

NY SPILLER: Bruno Fernandes var et overgangsmål til sommeren, men Manchester United slo til da det åpnet seg opp en mulighet til å hente ham i januar, forklarte Ed Woodward. Foto: Jason Cairnduff

Skeptisk

Uttalelsen får Dag Langerød, sjefredaktør i Manchester Uniteds norske supporterklubb, til å stusse. Han påpeker at summen er langt lavere når man tar salg med i beregningen, sterkt påvirket av Romelu Lukakus overgang til Inter.

I tillegg har Manchester United kvittet seg med betydelige lønnsutgifter i form av spillere som Marouane Fellaini og Ander Herrera. Med i regnestykket hører også spillere som er på utlån.

– Han kan ikke presentere sannheten bare sånn at den passer seg selv. Det er for så vidt riktig, men det er sånn med tall: Man kan alltid lage en statistikksak. Det betyr ikke nødvendigvis at det er hele sannheten. Folk er skeptiske, sier Langerød.

– Blir tolket i feil retning

Han mener at spillerne som har forlatt klubben ikke er blitt erstattet på godt nok vis.

– Når det gjelder Woodward og det han sier, nytter det ikke lenger å snakke. Alt han sier blir uansett tolket i feil retning fra veldig mange United-fans, forklarer han.

Videre erkjente Woodward at «de ikke er der de vil være», og at sommervinduet er en «viktig mulighet» når Manchester United skal gjenreises. I tillegg slo han fast at det er gjort betydelige investeringer når det kommer til speiding, data og analyse.

– Rekrutteringsavdelingen jobber etter en klar plan og filosofi sammen med Ole (Gunnar Solskjær) og støtteapparatet hans. Fokuset vårt er å hente inn en kombinasjon av erfaring og de beste unge spillerne som har potensial til å utvikle seg ytterligere, sa Woodward.

– Nødt til å støtte Solskjær

Nå må direktøren og resten av klubbledelsen vise at de mener alvor, mener Langerød.

– Basert på det han har sagt tidligere, og det han sier nå, betyr det i praksis at de er nødt til å gi full tillit til Solskjær og langtidsprosjektet. Sånn jeg tolker det. Hvis de ikke gjør det, blir det igjen tomme ord. Og man er så skeptisk til Woodward basert på alt det som har skjedd, at jeg tror vi er veldig få som tror på det, sier han.

Langerød mener at Woodward, i lys av både nylige og tidligere uttalelser, er nødt til å stille seg bak Solskjær og gi ham full støtte på overgangsmarkedet i sommer.

– Hva mener du man kan forvente i sommervinduet?

– Basert på det han har begynt å snakke om, at det er en viktig sommer, må man forvente – som et absolutt minimum – at man henter tre nye spillere som skal gå inn i førsteelleveren. Jeg vet at det ikke er så lett, men ideelt sett fire-fem spillere, svarer han.