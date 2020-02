– Han er ganske skjør.

Det forteller Pelés sønn, Edinho, i et intervju med brasilianske Globo Esporte.

Pelé, som regnes som en av tidenes beste fotballspillere, sliter med hoften. Dette har ført til at han ikke kan gå normalt.

Først trengte han rullestol for å komme seg rundt, mens han nå bruker gåstol.

Ifølge sønnen hadde Pelé en mangelfull rehabiliteringsperiode etter en hofteoperasjon.

– Så han har et problem med bevegeligheten, og det har utløst en slags depresjon, sier Edinho.

Pelés sønn forteller om fotballegendens helsetilstand i et intervju med Globo Esporte. Foto: Mauricio De Souza

– Tenk deg, han er kongen, har alltid vært en så fremstående person, og nå kan han ikke gå normalt. Han er flau, vil ikke gå ut, bli sett på gaten eller gjøre noe som involverer å gå ut av huset, fortsetter Pelés sønn.

Det brasilianske fotballikonet fyller 80 år i oktober.

På klubbnivå, for Santos og New York Cosmos, skal han ha scoret mer enn 1000 mål. For det brasilianske landslaget scoret Pelé 77 mål på 92 kamper, og vant VM tre ganger.