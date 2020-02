Maktkamp på Lerkendal: – Ser vanskelig ut med et samarbeid

Det skjer på klubbens årsmøte.

På den ene siden sitter mannen som har vært RBKs ansikt utad de siste åtte årene. Siden 2012 har Ivar Koteng regjert på Lerkendal og eiendomskongen blir av mange omtalt som «Mr. Rosenborg».

Nå stilles han opp mot valgkomiteens førstevalg, Ståle Gjersvold, men selv ønsker 60-åringen å fortsette.

– Jeg skal ikke ta noen kamp, men jeg er motivert for å fortsette dersom medlemmene ønsker det, sier Koteng.

Og trolig er det flere medlemmer som ønsker å beholde Koteng. Det er i alle fall Ståle Gjersvold forberedt på.

– Jeg gleder meg til årsmøtet, men slik situasjonen har blitt er jeg forberedt på at det kan bli kamp. Jeg har hatt en litt forsiktig framtoning i media fram til nå, men på årsmøtet kommer jeg til å være tydelig, sier Gjersvold, som er klar på at han kommer til å kjempe.

Sunt med endringer

Som Adresseavisen tidligere har omtalt har de to kamphanene vært i dialog om et mulig samarbeid, uten at det ga noen løsning

– Jeg har sagt tidligere at jeg har vært innstilt på å samarbeide, men sånn som situasjonen har blitt nå ser det vanskelig ut, sier Gjersvold.

Gjersvold, som er konsernsjef i Trønderenergi, tror uansett at Rosenborg har godt av en endring.

– Nå skal jeg ikke uttale meg om den jobben Ivar har gjort, men han har vært der i åtte år nå og jeg tror alle bedrifter har godt av endringer på et tidspunkt, så også Rosenborg, sier Gjersvold.

– Om jeg ikke blir valgt, blir jeg nok skuffet der og da, men jeg skal få ristet av meg det også.

Tore Strømøy er også lansert som lederkandidat. Selv om han rent formelt ikke oppfyller kravene for å velges, appellerer han ifølge Adresseavisen til årsmøtet om likevel å gå for ham.

Det vil uansett være en skrell.

– Vi tåler dette

Talsmann i Kjernen, Espen Viken, forventer at det kommer et benkeforslag på Ivar Koteng på torsdag, men noe favorittstempel vil han ikke dele ut til noen.

– Jeg forskutterer ingenting. For mange har valgkomiteens innstilling mye å si. Noen har sterke følelser for Ivar, noen har sterke følelser for Ståle. At det blir litt uenighet om hvem som skal bli styreleder må vi forvente, men det tåler vi og det blir sikkert gode diskusjoner, sier Viken.

En som ikke har vært på de siste årsmøtene, men som har bestemt seg for å ta turen i år, er den tidligere midtbane-eleganten Bent Skammelsrud.

– I år må jeg vel i vei, ler den tidligere RBK-kapteinen, før han fortsetter: