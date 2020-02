Flyet skulle tatt av klokken 15.35 (16.35 norsk tid), men var drøyt to timer forsinket.

– Da passasjerene endelig var kommet på plass, fikk vi beskjed over høyttalerne at vi måtte forlate flyet fordi det var observert røyk, forteller passasjer Per-Kristian Bratteng til TV 2.

Klokken 19.10 hadde han ikke fått noen informasjon om hva som skjer med reisen videre.

– Det er masse blålys her, jeg tror de tilkalte brannvesenet, sier Bratteng, som understreker at det ikke var noen dramatikk knyttet til hendelsen og at alt foregikk i rolige former.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS forklarer at passasjerene ble bedt om å forlate flyet fordi det kom røyk eller damp inn i kabinen.

– Flyet får nå et teknisk ettersyn. Røyken stoppet når aircondition-anlegget ble slått av, og man jobber med å finne ut hva det er. 170 passasjerer må foreløpig vente til vi har fått dette utbedret, sier Johansen.