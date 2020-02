Pensjonisten Åse (69) frastjålet bankkortet: – Det er altså så frekt

Kvinnen og de to mennene er mistenkt for seks tyverier i tillegg til to tyveriforsøk, og politiet mener alt tyder på at de tre jobber sammen.

– Vi er oppi en 90 000 kroner i verdier som er stjålet eller kjøpt for, sier Krogstad.

I tidsrommet 6.-10. desember er de tre personene observert, hver for seg eller sammen, på Hamar, Lillehammer, Ringebu, Otta, Oppdal og Ålen. Det siste registrerte tyveriet er i Arendal 13. desember. Politiet har også en observasjon som gjør at de ser på om personene kan knyttes til en lyseblå VW Golf.

– Det er godt mulig at de da har tatt seg en tur ut av landet, men vi har all grunn til å tro at dette er folk som kan dukke opp igjen, egentlig når som helst, sier Krogstad.