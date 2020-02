Farevarselet er hevet til rødt på Vestlandet og i Agder, og det er ventet ekstremt høy vannstand mandag kveld.

Prognosene for Bergen tilsier at den historiske rekorden fra 1990 kan bli slått med ni centimeter. Toppen kommer trolig rundt midnatt, og Bryggen vil bli stengt for trafikk mens den står under vann.

Brannvesenet har forberedt seg så godt de kan. Flomvernet vil hindre vanninnstrømning i bygninger om prognosene slår til, sier innsatsleder Trond Totland i Bergen brannvesen.

– Vi har flomvern på de laveste punktene på bryggekanten. Klokken 22 blir Bryggen stengt for trafikk, og da vil vi legge ut en barrière til mot selve Bryggen. Det vi er mest redd for, er selvfølgelig verdensarven vår, selve Bryggen, sier Totland.

I Stavanger er det ventet at vannet vil stige så mye som 40 centimeter over kaikanten i sentrum av byen.

Også i Trøndelag er det sendt ut farevarsel.