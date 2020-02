Stig Andre Berge-Maksim Nehoda 1-3

Berge tok det første poenget, men Nehoda ble for sterk mot slutten i semifinalen i bryte-EM i Roma.

På stillingen 1-0 med 2,5 minutt igjen fikk Stig Andre Berge et kutt over øyet og måtte ha medisinsk hjelp.

Berges fremste meritt et er OL-bronsen fra Rio i 2016. Nå kan det bli samme valør i EM.

Berge fikk et kutt over det ene øyebrynet 37 sekunder ut i 2. periode, og kampen ble stanset mens han fikk behandling. Berge kom bandasjert ut på matta igjen, men det virket som om litt av piffen hadde gått ut av nordmannen. Nehoda utlignet til 1-1, og med et drøyt minutt igjen fikk Nehoda til et løft og Berge fikk seg et solid rundkast.

Dermed endte kampen med 3-1-seier til hviterusseren. Først tirsdag blir det klart hvem Berge møter i bronsefinalen.

I den andre semifinalen møttes Mihai Mihut fra Romania og Ibrahim Labazanov fra Russland. Russeren var klart best og vant 5-2.

Berge innledet EM med å slå litauiske Justas Petravicius i åttedelsfinalen. I kvartfinalen beseiret han deretter Levani Kavjaradze fra Georgia klart 7-2.

Berge tok sølv i 60-kilosklassen i EM i 2017. I 2018 og 2019 ble det sølv i 63-kilosklassen begge år.

Da Berge tok bronse i OL i Rio i 2016, var det i 59-kilosklassen.

I 55-kilosklassen ble det tap allerede i åttedelsfinalen for Snorre Harsem Lund. Han tapte 0-8 for bulgarske Edmond Armen Nazaryan.

Narzaryan er samtidig klar for semifinale, og skulle bulgareren sikre seg finaleplass, får Harsem Lund en ny sjanse til å kvalifisere seg for en bronsekamp i mesterskapet.

Per Anders Kure tapte også sin første kamp i 77-kilosklassen. Finske Tero Antero Matias Halmesmäki ble for sterk og vant 4-0.

