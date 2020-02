Etter en suksessfull karriere som freestyle-alpinist, har svenske Jon Olsson vakt oppsikt med en rekke grombiler de siste årene.

37-åringen som er bosatt i Marbella, har eid alt fra råspreke Lamborghinier til biler av det mer luksuriøse slaget, som Rolls-Royce Wraith.

En annen bil YouTube-stjernen er kjent for er hans tidligere Audi RS 6 DTM, som fikk en tragisk avskjed i brann.

Ny Audi-versting

Nå har Jon avduket sin nyeste familiebil: Nemlig en spesialutgave av siste generasjon Audi RS 6. Bilen har fått navnet «Leon the RS 6».

Som vanlig er designet på bilen langt fra originalt. Bilen har fått et helt nytt bodykit, med nye fangere rundt om – og ikke minst en frekk diffusor bak. Felgene er også spesialbygd for Jons eksemplar.

– Tanken var å bygge det så ekstremt som mulig, uten at det går utover brukervennligheten. RS 6 DTM var mer ekstrem enn pen, og det var ikke alle vinkler jeg var like stolt over. Den nye bilen er ekstrem, men smakfull på en bedre måte, forteller Jon Olsson til svenske Teknikensvarld.

I motsetning til eksteriøret skal innsiden på bilen være helt original.

Snuser på 1.000 hk

Nye Audi RS 6 har en illsint 4-liters V8-motor under panseret. Originalt yter den 600 hk og 800 Nm. Toppfarten er ekstreme 305 km/t, mens 0-100 km/t er i mål på 3,6 sekunder.

For de som følger Jon, er det ingen overraskelse at motoren i hans eksemplar er et stykke fra original stand.

Felgene er spesialbygd for Olssons bil.

I dag yter bilen hans 785 hk og 1.040 Nm, men selv det er ikke nok.

Snart skal bilen sendes til Stertman Motorsport i Sverige, hvor nye turboer skal øke effekten til et sted mellom 850-1.000 hk. Dreiemomentet ventes å lande på 1.200 Nm.

– Man trenger ikke så mye, men du kan hvis du vil, sier Olsson til Teknikensvarld.

Med 600 hk originalt er ikke dette noen sinke i utgangspunktet...

Vurderte Lamborghini

At Jons nye familiebil ble RS 6 fra Audi har ikke vært en selvfølge, selv om det er en modell svensken har et nært forhold til.

Først var det nemlig snakk om å skaffe seg en Lamborghini Urus, med tuning fra Mansory. De planene ble lagt på is da Jon fikk vite at Audi kunne levere helt nye RS 6 tidligere enn ventet.

Ved siden av den nye RS 6-en, skal Jon fremdeles han den helt unike Mercedes G500 4x4´2, som tidligere var til salgs.

