Med valgkampmaskineriet sitt i New Hampshire var Joe Biden (77) på et folkemøte hvor studenten Madison Moore (21) spurte om valget i Iowa.

Tidligere visepresident Biden ble en av taperne i delstaten Iowa hvor han fikk 15,8 prosent av stemme. Pete Buttigieg vant knepent over Bernie Sanders.

– Til tross for at du har hatt flere verv, blant annet visepresident, klarer du ikke å vinne Iowa. Hvorfor gjorde du det så dårlig i valget, spurte Moore.

– Det er et godt spørsmål. Har du noen gang vært på en velgersamling (caucus), spurte han tilbake.

Men det var han selv som svarte på spørsmålet.

– Nei det har du nok ikke, før han smalt til med sitatet som viser seg å være fra en film av den den gamle westernfilm-helten John Wayne.

«You’re a lying, dog-faced pony soldier», sa han.

Salen lo, kvinnen likte det ikke

Kvinnen sier til amerikanske medier at hun ble overrasket over Bidens svar, men at hun respekterer den tidligere visepresidenten. Samtidig mener hun det er helt irrelevant om hun har vært på en velgerforsamling eller ei.

– Joe Biden har gjort det utrolig dårlig i denne kampen. Hans manglende evne til å svare på et enkelt spørsmål fra en helt vanlig student som meg bare understreker dette faktum, sier hun.

Blant Bidens kritikere er Donald Trump junior, presidentens sønn. Han stiller spørsmål om hvordan Biden skal greie å hamle opp med hans far i høstens valg når han ikke engang greier å svare på et enkelt spørsmål fra en av sine tilhengere

Ekspert: – Kommer fra en annen tidsalder

Eirik Bergesen, TV 2s USA-ekspert sier den dårlige vitsen vitner om hvilken tidsalder Joe Biden hører til.

– Det var en dum ting å si. Han er fra en annen tidsalder hvor han bruker gammalmanns-humor. Han er kjent for å være frittalende, men dette var ikke særlig lurt, sier Bergesen.

Bergesen tror ikke det har så mye å si for valget som går natt til tirsdag, norsk tid, men vitner om en Biden på etterskudd.

– Han er veldig aggressiv om dagen. Virker som han er litt overtent etter nederlaget i Iowa. Når han blir overtent, så kommer slike kommentarer, forteller eksperten.

Spent situasjon

Bergesen mener den spente situasjon gjør at slike sitater blir hauset opp i media.

– En hver dum ting vil bli hauset opp. Biden er frittalende, men om Trump hadde sagt noe slik, hadde jo ingen reagert. Biden kommer nok til å komme med mer sjokkerende sitater. Han har behov for at at folk ser på ham, sier Bergesen.

Nominasjonsvalget varer frem til 7. juni og skal det holdes nominasjonsvalg i alle USAs 50 delstater, samt i Washington D.C. og flere territorier.

(TV 2/ NTB)