Elisabeth (19) har datet en av verdens største fotballstjerner – nå er hun klar for Love Island

I onsdagens episode av Love Island gjorde 19 år gamle Elisabeth Lund fra Kristiansand en noe uvanlig entré inn i villaen.

Mennene hadde fått på seg pulsklokker, og de kvinnelige øyboerne hadde fått i oppdrag å gjøre alt de kunne for å øke guttas puls så mye som mulig.

Lite visste de om at en ny kvinne skulle komme inn og gjøre det samme.

Da TV 2 møter Elisabeth like før hun skal inn i villaen, er hun spent på hvordan dette stuntet vil bli mottatt av villaens kvinner.

– Jeg håper virkelig ikke at de ser på meg som en trussel, for det er ikke min intensjon i det hele tatt. Jeg har bare fått beskjed om at jeg skal inn og forføre noen gutter, sier hun og ler litt forsiktig.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

KLAR FOR LOVE ISLAND: Modell og influenser Elisabeth er spent på å entre villaen og møte de andre deltakerne. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ble modell som 15-åring

Til daglig jobber 19-åringen som modell og influenser, og hun har satset i motebransjen siden hun fikk sitt første modelloppdrag for Italian Fashion Academy på catwalk i Egypt som 15-åring.

Siden den gang har hun reist verden rundt på ulike moteoppdrag. Drømmen om et liv som modell startet imidlertid mye tidligere.

– Helt siden jeg gikk i barnehagen var ønsket å bli modell som voksen. Det har alltid vært folk som har sagt at det aldri ville skje, og som ikke hatt tro på meg, sier hun, før hun raskt legger til:

– Da er det viktig å ha tro på seg selv, og samtidig ha en familie som støtter deg. Det er det som betyr noe for meg, sier hun.

Klar for å finne den rette

Nå er hun dog klar for å ta en liten ferie fra modell- og influensertilværelsen for å forhåpentligvis finne kjærligheten i Argentina.

– Jeg ser på dette som en fantastisk mulighet. Jeg er jo en veldig eventyrlysten og spontan person, så jeg kunne ikke takke nei til å potensielt å kunne finne kjærligheten i mitt liv i Argentina, sier hun.

– Jeg har egentlig ikke vært i noen veldig seriøse forhold over lengre tid, men hatt noen flørter her og der, så jeg håper at jeg finner noen jeg kommer godt overens med, og at vi kan bygge noe sammen.

DATET: Elisabeth Lund og Manchester Citys Sergio Agüero datet i noen måneder. Foto: Rui Vieira / AP

Datet fotballstjerne

Det ikke så mange vet, er at én av flørtene Elisabeth har hatt, er med den argentinske fotballstjernen Sergio Agüero (31).

– Er det sant at du har datet en relativt kjent fotballspiller?