Mener Solskjær ikke trenger å angre tross Lukakus fantomform

Søndag satte den belgiske stjernespissen spikeren i kisten da byrival AC Milan ble slått 4-2.

Det var Lukakus 17. Serie A-scoring på 23 kamper. For Manchester United maktet han aldri å score mer enn 16 mål i én og samme sesong i ligasammenheng.

Bare Cristiano Ronaldo og Ciro Immobile er foran ham på toppscorerlisten.

– Lukaku har gjort det veldig, veldig bra. Det er ikke sjokkerende, men han har levert litt bedre enn det man kunne forvente, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Måltørke for gamleklubben

Samtidig lugger det foran mål for Lukakus tidligere klubb – i hvert fall i Premier League.

Der har de gått tre kamper på rad uten å score. Marcus Rashford er ute med skade, Anthony Martial har en dalende formkurve og Odion Ighalo er hentet inn som en kortsiktig løsning.

– Tror du Solskjær angrer?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det handler litt om følelsene som var for Lukaku i klubben og blant fansen. Det var akkurat som de var gått inn i en blindgate, og det var ikke så mye bra å få ut av det, svarer Stamsø-Møller.

Han tror ikke at Lukaku hadde levert på samme måte i Manchester United, blant annet på grunn av måten Inter spiller fotball på.

– Og hvor gode de er. Jeg mener at Inter er et bedre lag enn Manchester United, og de møter dårligere motstandere. I tillegg er laget satt opp til å spille ham god. I Manchester United gikk det bare dårligere, dårligere og dårligere for Lukaku, påpeker Stamsø-Møller.

Mot slutten av forrige sesong var det mye som tydet på at Lukaku uansett ikke ville blitt et førstevalg for Ole Gunnar Solskjær på topp. Men, med belgieren ute av stallen, er det hovedsakelig 18 år gamle Mason Greenwood som har fått oppgaven i å avlaste Rashford og Martial.

– Feilen ble begått etterpå

De røde djevlene maktet aldri å hente en erstatter, helt til de nylig fikk Ighalo inn på lån ut sesongen.

– Det var egentlig brukbar butikk for alle parter sånn det var da. United fikk penger, og Inter og Conte fikk det de ville ha. Men Manchester United har ikke klart å bruke de pengene de fikk på en spiss. Det som skjedde etterpå, var der feilen ble begått: At de ikke fikk tak i noen.

– Mange er nok etterpåkloke og tenker at det var en tabbe, men jeg tror Lukaku var ferdig og at Solskjær var ferdig med hele situasjonen. Da er det like greit å selge for mye penger, mener Stamsø-Møller.