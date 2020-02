Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Jeg har lest mange av dine svar på bilspørsmål fra andre og lest mange av dine bil-anbefalinger. Nå er det min tur til å spørre deg angående vår neste familievogn.

Du har tidligere skrevet om Audi Q7, men det mener jeg var rundt 2012. Da var naturlig nok prisene noe annet enn nå. Vi er en familie på 6 og må ha 7-seter.

Vi har hatt diverse 7-setere de siste fire årene, VW Touran, VW Caravelle og Ford S-Max. Vi har idag en VW Touran 2010 R-edition som fungerer bra til hverdags men på ferieturer blir den for liten, selv med takboks.

Vi ser nå etter 7-seters SUV med 4x4, god hengerkapasitet, komfort og plass. Audi Q7 sår høyt på ønskelisten hos oss. Q7 er jo utvendig DIGEE. Ikke så enorm innvendig, men det er ok.

Vi ser på 2011- til 2013-modeller fra 350.000-400.000 kroner, med 3.0 TDI dieselmotor på 245 hk. og rundt ca 150.000 kjørte kilometer.

Hva er dine meninger angående risiko for store utgifter? Er klar over bremser og dekkslitasje, fare for søling på MMI i midtkonsoll, mulig trøbbel med swirl flaps og lekkasje fra soltak.

Hvordan er kjedestrammere, motor/turbo/girkasse, understell, luftfjæring osv?

Benny svarer:

Før - i gode og riktige gamle dager - slik for 10 år siden, da skulle SUV-ene være store. Jo større, jo bedre – og naturligvis skulle det være dieselmotor under panseret.

En av de grommeste og i noens øyne kanskje mest vulgære, var Audi Q7. Bilen gjorde alt annet enn stillferdig entre i 2006. Den var stor og kraftig og utstrålte nesten like mye ydmykhet som Frankenstein.

Dette var definitivt noe av det råeste du kunne parkere utenfor hytta den gangen. Men for de fleste forble det med drømmen. Grunnen var, som så ofte før, prisen. Den hadde en fra-pris på tett oppunder millionen, for rimeligste utgave – før utstyr. Den gangen. Det er den du ser på nå med 3-liters dieselmotor.

Audi Q7 er større utvendig enn innvendig. Det finnes mange til salgs i Norge.

Nå har jeg sett godt brukte eksemplarer helt ned i 150.000 kroner. Det er biler som definitivt har sett bedre dager, har gått langt og har behov for noe påkost. Hvilket fort kan bli dyrt på en slik bil. Dessverre ofte veldig dyrt

Slik sett tror jeg du gjør lurt i å flytte lista noen hakk oppover når det gjelder årsmodell og noe nedover når det gjelder kjørelengde. Minst 350.000-400.000 kroner er det du må bruke for å få en slik bil du ønsker deg, som du selv er inne på. Det er fortsatt mye penger for det som ikke er en altfor moderne bil lengre. Utvalget av brukte Q7 er nesten forbausende godt.

Jeg mener at det viktigste her er å lete opp "riktig" bil. En med få eiere, god og helst komplett vedlikeholdshistorikk , som bærer preg av å være godt tatt vare på hele veien og som selvfølgelig er i god teknisk stand og pen utvendig og innvendig. Så får man heller betale litt mer for en slik bil.

Bilen er større utvendig enn innvendig. Den bakre seteraden er mest for barn og bagasjeplassen imponerer heller ikke med tanke på bilens fysiske størrelse. Instrumenteringen er lik den i eldre Audi A6, og det røpes med den at bilen er langt i fra ny.

Styring og godt avstemt hjuloppheng som heller litt mot det sporty, gjør bilen til en gedigen og komfortabel kjøremaskin og milsluker. Men vær forberedt på at den er tørst ved dieselpumpa ...

Luftfjæring er deilig så lenge det virker, men svinedyrt å reparere når det ryker. Det gjør det før eller siden. Slakke i akslene til spjeldene forekommer og setter feilkoder. Det samme med defekte frontlamper - de er dyre.

Interiøret holder fortsatt høy kvalitet, men sladrer også om at det er en aldrende bil vi her har med å gjøre.

Turbo-havari forekommer. Det samme gjør girkasse-havari. Dette handler litt om flaks og uflaks, men gjør hva du kan i forkant for å avdekke svakheter. For eksempel med en NAF-test som jeg mener kan være gull verdt på en bil som dette. Som nevnt,de er dyre å reparere om man ender opp med en "mandagsbil". Så igjen, sjekk, sjekk og sjekk.

Bilene har også mye elektronikk som nå begynner å bli gammel. Vær nøye med å kontrollere alle funksjoner før kjøp.

Den generelle kvaliteten er jevnt over god. Jeg kjenner ikke til feil med kjedestrammere eller alvorlige motorfeil, enn de jeg allerede har nevnt. Men på såpass gamle biler som har gått så langt kan jo alt skje når som helst. Det handler som sagt også om noe så urettferdig som flaks og uflaks.

Jeg tror kanskje ikke en Audi Q7 er den skumleste eller potensielt den verste utgiftsbomen. Men alfa og omega er å lete opp en så god bil som overhodet mulig.

Lykke til med bilkjøp!

