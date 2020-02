– Det står på viljen

I en av annonsene hevdes det at Petter Stordalen har investert i kryptovalutaen Bitcoin og tjent seg rik på det.

Ifølge artikkelen skal Petter Stordalen i et intervju med Fredrik Skavlan ha anbefalt å kjøpte bitcoin. Dette skal ha fått banker til å skjelve, fordi de ikke vil at folk skal bruke pengene sine på noe som er mye mer lønnsomt enn banksparing.

Svindel

Alt er løgn. Og følger du lenken i artikkelen, havner du på en svindelnettside. Det vil si, havnet. For akkurat denne artikkelen er nå slettet, etter at den har blitt rapportert inn.

Petter Stordalen er oppgitt over å bli misbrukt.

– Jeg handler ikke i kryptovaluta. Jeg anbefaler ikke bitcoin. Dette er ren, skjær svindel, sier Stordalen til TV 2.

– Det er ikke så stort problem for meg. Men det er et stort problem for alle de som tror jeg har anbefalt det og kjøper det.

Lar seg lure

Petter Stordalens medarbeidere har fått flere titalls henvendelser fra folk som er interessert i å følge det som utgir seg for å være et råd fra investoren Stordalen. Noen har også betalt inn penger og tapt flere tusen kroner.

Denne svindelannonsen dukket opp på Facebook flere ganger med ulike avsendere i januar i år.

Stadig nye annonser

Denne typen svindelannonser har dukket opp jevnlig på nettet i flere år. Programleder Vår Staude, komiker Kristian Valen, kjøpmann Odd Reitan, investor Idar Vollvik og fotballsparker Zlatan Ibrahimovic er noen av de som har blitt misbrukt.

Mange av annonsene blir spredd via Facebook. Selv om folk rapporterer inn annonsene som svindel, tar det ikke lang tid før nesten identiske annonser dukker opp fra en tilsynelatende annen annonsør.

Klarer ikke stoppe alle annonsene

Facebooks direktør i Norge, Rune Paulseth, sier til TV 2 at de stopper inntil 99,5 prosent av denne typen annonser.

– De bruker ekstreme midler for å kunne utnytte vår plattform for å få dette ut. Dette er en konstant krig. Vi bruker ansiktsgjenkjenning og maskinlæring. Men de gjør om på bildene og de kan manipulere bildene så de ser ut som noe annet neste gang. Jeg tror dessverre ikke vi noen gang klarer å få det helt bort.

Ikke fornøyd

Petter Stordalen er ikke fornøyd og mener teknologigiganten, med sine enorme ressurser, burde klare bedre.

– Når de kan løse alt annet, de knekker enhver kode, da er det bare viljen det står på, mener Stordalen. Han mistenker at aktørene tjener såpass gode penger på annonsørene at det går ut over villjen til å løse problemet.