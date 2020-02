Britisk forretningsmann mulig «superspreder» – slik skal han ha spredt viruset

En britisk mann som ble smittet av koronaviruset i Singapore viser seg å være linket til minst elleve andre smittetilfeller, skriver Sky News.

Nå frykter man at det er snakk om en såkalt «superspreder».

En «superspreder» er en person som har en høyere evne til å smitte andre med virus, skriver Sky News.

Å identifisere «superspredere» er avgjørende for å holde virus-utbrudd under kontroll.

«Superspreder»

Hva som gjør en person til en «superspreder» er imidlertid uklart.

Det har blitt antydet at noen mennesker kan «spre» mer av viruset på grunn av hvordan immunforsvaret fungerer. Dette kan skje når personene hoster eller nyser, skriver Sky News.

Flere tidligere sykdomsutbrudd har fulgt det som kalles for «20:80-regelen»: Det vil si at det er omtrent 20 prosent av de smittede som bidrar til 80 prosent av sykdommens spredning, skriver Sky News.

Aktiv livsstil

En persons oppførsel kan også bidra til at man blir kategorisert som en «superspreder».

For eksempel kan noen som er mye på reisefot og som har kontakt med mange mennesker være en potensiell «superspreder».

Dette kan ha vært tilfelle for den britiske forretningsmannen som nå er linket til elleve virustilfeller. Han reiste fra Singapore til de franske Alpene, og tilbake til Storbritannia.

I etterkant har han blitt koblet til flere saker.

En annen mistenkt «superspreder» er en mann som antas å ha smittet fjorten arbeidere på et sykehus i Wuhan i Kina.

FRANKRIKE: Businessmannen var på skiferie i de franske Alpene. Foto: Denis Balibouse

Hvordan spredte den britiske mannen viruset?

20. - 24. januar: En britisk businessmann deltar på en konferanse på et femstjerners hotell organisert av det britiske selskapet Servomex.

24. januar: Businessmannen flyr til skistedet Contamines-Mntjoie i provinsen Haute-Savoie i de franske Alpene.

28. januar: Mannen flyr 18.50 fra Geneve i Sveits til Gatwick i London.

Flyselskapet, EasyJet, sier at alle passasjerer som var plassert i nærheten av mannen vil bli kontaktet, men at risikoen for smitte er «svært liten».