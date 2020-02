Han er kanskje ikke så kjent for nordmenn flest, men i åtte år har Andreas Eriksen fra Oslo livnært seg som modell, og gått på catwalken for eksklusive merker som Versace og Balmain.

God kveld Norge ble med Andreas på fotoshoot. Se det i videovinduet øverst.

– Det var spennende og lærerikt, man vokser mye når man reiser alene og man kjenner ingen. Jeg kom til Los Angeles og ble kastet ut i ting. Det er en litt annen hverdag, forteller Eriksen til God kveld Norge.

– Likte du det?

– Ja og nei. Det er en tøff hverdag, og et ekstremt ustabilt yrke. Du har jo aldri noen garantier for noen ting.

Hjalp Donatella Versace

30-åringen sier «var» ettersom han nå har flyttet hjem til Oslo, og skal prøve lykken på andre arenaer. Likevel legger han ikke modellkarrièren helt på hylla.

– Jeg holder alle muligheter åpne, sier Eriksen.

Da nordmannen jobbet for det italienske luksusmerket «Versace», hadde han en morsom opplevelse med moteikonet Donatella Versace.

– Donatella, ja. Hun tryna inn i kleshengerne backstage, så jeg og en kompis måtte plukke henne opp. Vi måtte dra Donatella opp fra gulvet, smiler han og legger til:

– Hun er hyggelig hun, altså.

Kjendisvenner

Store deler av tiden så har han bodd i LA, og ofte havnet han rundt bordet med store Hollywood-stjerner.

HJEMME: God kveld Norge ble med på fotoshoot. Foto: skjermdump / God kveld Norge

– Rita Ora, Paris Hilton, Courtney Love, Zach Effron og Miley Cyrus... Det er et ganske stort spekter, sier han.

– Selv om de har oppnådd mye og er kjente, så er de ikke noe annerledes enn oss. Behandler du de som vanlige mennesker, så behandler de deg som en vanlig person også, forteller Oslo-gutten.

Flere hundretusen følgere

Mens Eriksen bodde i LA begynte han å legge ut bilder fra livet sitt på Instagram. Det har nå gitt han hele 623.000 følgere, noe som er mer enn norske influensere som Vegard Harm og Sophie Elise Isachsen.

Selv tar han den enorme følgeskaren med knusende ro.

– Jeg tenker ikke at det er en realitet. For selv om du ser de tallene, så gjør ikke det at hverdagen din blir noe annerledes, det gjør ikke noe med deg som person.

Samtidig kan Instagram i dag være en svært god inntektskilde for personer med så mange følgere.

– Jeg tror kanskje jeg har levd i en boble i utlandet og kanskje ikke tatt det til meg. Kanskje jeg ikke har forstått før nå at man har muligheter til å gjøre mye forskjellig, innrømmer Andreas Eriksen.