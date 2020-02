Tyrkisk kirurg fløy til Norge – drev ulovlig reklame for plastiske operasjoner

Mange nordmenn reiser til Tyrkia for å ta plastiske operasjoner. Angelica Isaksen (27) fortalte TV 2 hvordan hun er skadet for livet etter sin «Mommy makeover».

I dag kan TV 2 vise hvordan tyrkiske klinikker lokker norske kunder under kniven.

Evelyn Cook, som representerer den tyrkiske klinikken Esteworld i Norge, bekrefter at en tyrkisk kirurg har flydd til Norge for å gjøre konsultasjoner om operasjoner med minst åtte nordmenn.

I konsultasjonene har kirurgene anbefalt hvilke operasjoner kundene kan ta og hva det vil koste, uten å ha godkjenning til å gjøre dette i Norge.

Cook blir overrasket når TV 2 informerer henne om at dette ikke er lov.

– Nei, det har vi ikke vært klar over. Esteworld er større i Sverige, og jeg var ikke klar over at det ikke var lov å gjøre det her i Norge. Jeg visste ikke at slike konsultasjoner ikke var lov, sier Cook til TV 2.

Gir konsultasjoner - er ikke kirurg

Helsedirektoratet opplyser at utenlandsk helsepersonell må ha norsk godkjenning for å tilby slike konsultasjoner i Norge.

– Konsultasjoner som utføres av utenlandske leger, som har pasientbehandling som formål, uten en slik godkjenning, er etter vår vurdering ulovlig, sier Anne Farseth, avdelingsdirektør avdeling for autorisasjon i Helsedirektoratet.

Også Evelyn Cook selv, som ikke har noen utdannelse innen kirurgi, gjennomfører konsultasjoner med nordmenn om operasjoner på Esteworld i Tyrkia. Cook driver en skjønnhetssalong i Oslo, der hun tilbyr hudpleie, fillers og kollagenbehandlinger.

– Hvordan foregår konsultasjonene du gjør her i Norge?

KONSULTASJONER: Evelyn Cook representerer Esteworld i Norge. FOTO: Privat

– Vi forbereder litt og ser for oss hvordan operasjonen skal bli. Vi ser om de har mye fett. Jeg kan informere og se hvor mye som kan bli tatt, det kan jeg. Men om vi får vekk alt fettet, det kan vi ikke si sikkert før de er nede i Tyrkia og tar en ordentlig konsultasjon, sier Cook.

Hun sier hun informerer alle som kommer for slike konsultasjoner om at hun ikke er lege, og sier de snakker mest om hvordan en operasjon kan bli gjort.

– Så du gjør egentlig det samme som legene gjør?

– Nei, en lege vil se mer på kropp, det har ikke jeg lov å gjøre. Jeg kan få all info og motta alle spørsmål og sende det videre til Tyrkia, sier hun.

Tok betalt for kirurg-møte

I tillegg til å ha flydd inn en utenlandsk kirurg, tok Esteworld også betalt for konsultasjonene. I markedsføring på Facebook står det at norske kunder må betale 250 kroner for konsultasjon med den tyrkiske kirurgen.