TV 2 viser Bjørn Sem et eksklusivt intervju som ble gjort på et hemmelig sted i Asia for snart to uker siden.

Intervjuet er med nordmannen, som i over fem måneder har levd på flukt i Asia, etter at han drepte en britisk småbarnsfar i Phuket i Thailand i august i fjor.

– Sterkt

– Dette er veldig sterkt å se og høre. Jeg bryr meg veldig mye om denne mannen. Han er en nær og god venn av meg, sier Bjørn Sem til TV 2.

I intervjuet som ble vist på TV 2 Nyhetene i går innrømmer mannen at han var full da drapet skjedde. Han erkjenner også at det var han som fremprovoserte en krangel med den britiske småbarnsfaren, som bodde i rommet ved siden av, ved å synge opera klokken 04.00 om natten.

Tufs i fylla

– Han har blitt fortalt mange ganger at han aldri burde drikke, for han kan oppføre seg som en skikkelig tufs i fylla, sier Sem til TV 2.

Nordmannen som har rømt fra straffeforfølging i Thailand befinner seg i dag på flere hemmelige adresser i et annet land i Asia. I intervjuet med TV 2 sier han at han ikke vil melde seg til politiet i Thailand, fordi thailandske myndigheter har økt siktelsen fra vold med døden til følge, til drap.

Hvis han melder seg, eller blir tatt, risikerer han mellom 10 og 15 år i bak murene. Fengslene i Thailand blir rangert blant de verste fengselsforholdene i verden.

– Jeg har ingen tillit til rettsprosessen han vil få i Thailand. Jeg tror ikke han vil overleve fengsel der, sier Bjørn Sem til TV 2.

Vil hjem til Norge

I intervjuet med TV 2 sier mannen at han ønsker å komme seg hjem til Norge for å melde seg til norsk politi. Han ønsker en norsk rettssak og å sone i fengsel i Norge.

I følge Utenriksdepartementet er det lite norske myndigheter kan gjøre i saken.

– Vi kan ikke gripe inn i et annet lands rettsprosess, like lite som andre land kan gripe inn i våre rettsprosesser, sier underdirektør i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde til TV 2.

– Jeg kan ikke akseptere at norske myndigheter ikke kan gjøre noe, sier Bjørn Sem til TV 2.

– Jeg kan ikke forstå at Norge ikke sitter med evner og makt til å få min venn tilbake igjen, slik at han kan få en rettergang her i Norge.

– Han vil ha det, han vil gjøre opp for seg. Men han vil ikke dø i et fengsel i Thailand uten å noensinne kunne se sin datter igjen, sier Sem til TV 2.