«Kulturen for kvinnehat, mobbing og trakassering ved Victoria's Secret er enda mer sjokkerende og forankret enn tidligere forstått.»

Slik åpner brevet som ble sendt til undertøysbedriftens administrerende direktør, John Mehas, den 5. februar.

Brevet ble sendt fra selskapet Model Alliance etter at New York Times publiserte artikkelen «Engler i helvete: Kvinnehat-kulturen på innsiden av Victoria's Secret», –en lang og granskende rapport som avslører modellers arbeidsmiljø i selskapet.

Trakassering og utnytting

Brevet, som også er undertegnet av rundt 100 modeller, adresserer flere mangler i selskapet og oppfordrer til å bli på RESPECT – en avtale som skal beskytte modellers rettigheter.

I The Times-artikkelen åpner flere modeller og ansatte opp om egne opplevelser i selskapet hvor de skal ha blitt utsatt for upassende oppførsel.

Det gjelder blant annet «kropps-shaming», skitne bemerkninger, tafsing, uautorisert bruk av modellers bilder, og press for å posere naken uten ekstra betaling for en fotografs personlige fotoshoot.

Benekter anklager

Selskapets tidligere administrerende direktør, Ed Razek (71), fratrådte sin stilling i fjor høst etter å ha kommet med flere skandaløse uttalelser rundt selskapets skjønnhetsidealer.

I artikkelen anklages han nå også for å ha bidratt til trakasseringen og kvinneundertrykkelsen som har preget kulturen til Victoria's Secret.

Ifølge artikkelen skal han ved flere anledninger ha blitt rapportert for «upassende oppførsel» da han blant annet skal ha prøvd å kysse modeller, bedt dem om å sitte på fanget og på et tidspunkt til og med tok en modell mellom beina.

Han skal også ha vært til stede da supermodellen Bella Hadid (23) prøvde undertøy før et show, og uttalt at hun hadde «perfekte bryster».

Razek har benektet anklagene overfor New York Times, og insistert på at de er «kategorisk usanne, feilkonstruerte eller tatt ut av sammenheng».

Ignorert og ledd av

En tidligere PR-ansatt, Casey Crowe Taylor, siteres i brevet og forteller at slike overgrep bare skal ha blitt ledd av og akseptert som normalt. Personene som varslet skal ifølge Taylor ikke bare ha blitt ignorert, men også straffet.

«Dette er dypt urovekkende, men ikke overraskende, siden vi har sett lignende problemer mange ganger i hele vår bransje. Imidlertid er den intense gjengjeldelsen som Victoria's Secret bruker for å dempe dem som rapporterte om oppførsel, særlig beklagelig.» skriver Model Alliance i brevet.

Samtidig påpeker brevavsenderen at The New York Times skal ha kalt undertøysgiganten «En casestudie på feil måte for å håndtere beskyldninger om mishandling.»

I tillegg til modellene som signerte brevet, har organisasjoner som «Time's up» også støttet brevet.