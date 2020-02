Ekspertene er samstemte: Slik er Uniteds Champions League-sjanser

Likevel tror også Petter Myhre i likhet med de øvrige ekspertene at Chelsea tar den viktige fjerdeplassen i Champions League-racet.

– Jeg ville satt pengene mine på Chelsea. Det finnes ingen gode utfordrere som har vært stabile, så det er ikke så lett å bli klok på noen av disse lagene, sier Myhre.

– Champions League-spill kan redde sesongen

Til tross for at United hadde tidenes verste sesongstart, kjemper likevel Solskjærs menn for Champions League-spill på Old Trafford neste sesong.

– At vi har ni lag som er i nærheten av å kapre topp fire sier litt om manglende prestasjoner hos de beste. At United fortsatt har muligheten er ene og alene svake resultater hos konkurrentene, sier Myhre.

Stamsø-Møller mener deltakelse i den gjeveste klubbturneringen kan redde sesongen for Solskjær.

– Champions League-plass vil gjøre underverker og kan være forskjellen på suksess og ikke suksess. United kan nærmest blitt latterliggjort denne sesongen, men hvis de ender topp fire og skal spille Champions League lander de på beina, sier Stamsø-Møller.