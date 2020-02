– Der andre spiste én porsjon kjøttkaker, spiste Erling fem

En lettere sjenert 16-åring sto foran intervjuveggen på Aker Stadion 1. februar 2017.

– Hvem er du? spurte intervjueren.

– Mitt navn er Erling Braut Haaland. Jeg spilte for Bryne. Bryne FK. Jeg har spilt der siden jeg var fem år, sa 16-åringen.

Han hadde rukket å spille 16 kamper i OBOS-ligaen, uten å tegne seg på scoringslista ennå. Men som han forsikret i det første intervjuet:

– Jeg er spiss, og jeg liker å score mål og drible folk.

Langt bak fysisk

Men selv om talentet var uomtvistelig, var det en ganske annerledes Braut Haaland-utgave i 2017 enn den ustoppelige målmaskinen vi ser i dag. Ikke minst på den fysiske biten.

Molde-trener Erling Moe sier Dortmund-spissen har en egen evne til å tilpasse seg et stadig høyere nivå.

– Da han kom fra Bryne til oss, var han skranglete og tynn. Ser du bilde av ham da og nå, så ser du hvor stor forandringen er. Men han tok utfordringen på stram arm, og gjorde jobben 100 prosent. Det ser vi resultatet av nå. Erling blir aldri fornøyd, enten han er med oss, i Salzburg eller i Dortmund. Han slår hånda i bakken når han har bommet på en sjanse. Det er gnisten som kjennetegner ham, sier Moe til TV 2.

– Hvor tidlig så dere at han kunne nå langt?

– Jeg skal ikke stå og si at vi alle trodde på det fra første dagen. Han lå langt bak fysisk sett da han kom hit. Vi var forsiktige med ham mens han bygget seg opp. Erling tok steg for steg. Vi så hvor mye det betydde for ham da han sleit med å score. Han tenkte over ting, sto igjen og ville jobbe med ting hele tida, sier Molde-treneren.

Tidligere lagkamerat Vegard Forren husker en «lang fyr som var litt keitete i steget».

– Plutselig skjedde det noe. Erling gikk fra å springe likt med meg, til å ta et par steg og være ti meter foran. Det gikk veldig fort en periode der, han tok store steg på kort tid. Utviklingen hans var sinnssyk mens han var her, så jeg er ikke overrasket over at det er gått riktig vei siden. Han er en klok gutt, som har gjort mange gode valg, roser midtstopperen.

Utvist for munnbruk

I 2017 fikk Braut Haaland tre kamper fra start for Molde. Elleve ganger kom han inn fra benken, og han endte sesongen med to mål i Eliteserien. Dette året spilte han også fire kamper for rekruttlaget i 3. divisjon.