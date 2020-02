Ble lam etter rideulykke – nå kjemper Hannah (19) en knallhard kamp i retten

Norges Handikapforbund: – Stor betydning

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, er svært glad for 19-åringens initiativ.

VIKTIG: Tove Linnea Brandvik mener Hannah sin kamp er svært viktig.

– At Hannah tar denne kampen har stor betydning for samfunnets forståelse av hva deltagelse og likestilling betyr, sier Brandvik.

Videre forteller hun at Norges Handikapforbund får svært mange henvendelser om tilsvarende situasjoner.

– For de som har behov for assistanse i hverdagen blir det gitt tilbud om å få dekket helt basale behov. Dette handler ikke om deltagelse i samfunnet, jobb, skole eller hverdagslivet, men om muligheten til å overleve, sier Brandvik.

Tøff rettsak

Aust-Agder tingrett ble satt 5. februar og rettsaken gikk over to dager.

– Å være i retten var tøft. Det er vel det best beskrivende ordet, forteller Lunden.

I tingretten leste hun opp et rørende brev, der hun beskrev sin egen situasjon.

– Jeg syns det var skremmende å legge ut så mye om privatlivet mitt til så mange, men det verste i rettssaken var følelsen av hjelpeløshet ovenfor min egen situasjon, forteller Lunden.

Brevet som ble lest opp i tingretten: Jeg er en helt vanlig jente på 19 år med drømmer og mål … Eller er jeg det? Jeg vil prøve å være en god lillesøster, tante, kjæreste, venn og datter … Har jeg frihet til det? Jeg vil som mine venner leve et fritt liv slik jeg ønsker … Men jeg har ikke frihet til det. Jeg lever ni timer i døgnet som fange i egen kropp … Ble virkelig lovene laget for at jeg skulle leve sånn? Jeg har en skade som ikke skal få definere meg … Eller gjør den det? Jeg er ganske flott og selvstendig … La meg få være det. Må jeg ligge i mitt eget piss og vente på hjemmesykepleien …? Forsvarlig kaller «dere» det. Jeg har til og med blitt kalt bortskjemt fordi min familie alltid stiller opp … Er jeg virkelig det? For dere som nå ikke tenker juss, men menneskeverd … Nedverdigende kjennes det. Når søvnen er borte og jeg ligger der og tenker, hvis jeg må kaste opp … Overlever jeg det? Og forresten; det nevnte jeg i siste møte … Det var jo bare et engangstilfelle. Jeg ønsker som alle andre å studere og fortjener en bra jobb … Eller kan jeg det? Jeg vil være en borger som bidrar i samfunnet som alle andre … Gir et halvt liv anledning til det?

Jeg har et vedtak som sier at livet kan leves i frihet litt over femti prosent …

Ville dere godtatt det?

Skal jeg måtte kjempe for full frihet hele min ungdomstid …

Må jeg virkelig det?



Bedt om å drikke mindre

Brandvik mener at samfunnet har ansvaret for at Lunden kan være likestilt.

– Vi kan ikke godta at en kommune får aksept for at det å spare noen få timer i løpet av uken legitimerer at et menneske fratas retten til deltagelse, utdanning, arbeid og sterkt redusert mulighet til å leve et likestilt liv, sier hun.

Brandvik forteller at Lunden i rettsaken ble spurt om hun kan drikke mindre, så hun trenger færre timer assistanse.

STOR STØTTE: Hannah Lunden har opplevd stor støtte i etterkant av rettsaken.

– Når de spør om dette istedet for hva som skal til for å kunne leve et fullverdig liv, har man fra rettsapparatet tolket seg vekk fra likestilling og demokratiske rettigheter som innbygger, sier hun.

– Rettsaken viser hvor grunnleggende diskrimineringen av funksjonshemmede i Norge fremdeles er, fortsetter Brandvik.

Enorm støtte

Lunden forteller at hun har opplevd en enorm støtte både i forkant og etterkant av rettsaken.

– Jeg har fått ekstremt mye støtte fra både nære og ukjente. Jeg blir helt stum. Jeg er virkelig så takknemlig og glad for at så mange bryr seg, forteller hun.

Fredag blir det organisert demonstrasjoner flere steder i landet, men Lunden må fortsatt vente en stund før hun mottar dommen.

– Ventetiden frem mot svaret kommer til å være lang og nervepirrende så mange måter. Jeg må bare bite tennene sammen frem til jeg får dommen, sier Lunden.