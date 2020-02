– Det viste seg at kragebeinet var brukket på to steder. Dermed måtte jeg inn og opereres. Om det kun hadde vært ett brudd, hadde ikke det vært nødvendig, men det var like greit at det endte sånn. Da gror det finere og fortere, og jeg slipper varige mén, forteller Foss.

Det var før helgen - på andre etappe av hans debut i proffsirkuset i Volta a la Comunitat Valenciana - at det gikk galt for Jumbo-Visma-rytteren. TV-bildene fanget aldri opp velten, men viste ham liggende på asfalten i store smerter.

– Utmattet og sliten

Foss ble sendt på sykehus for å ta røntgen i Spania før han dro videre til Nederland der han ble tatt hånd om av lagets lege.

– Operasjonen var vellykket. Men det ble en lang dag i går, så jeg er utmattet og sliten, melder 22-åringen fra sykesengen.

Tobias Foss fra sykesengen.

Han skulle egentlig syklet Ruta del Sol og Paris-Nice for sin nederlandske arbeidsgiver. Disse går uten nordmannen, men han håper å være klar til nye ritt i april.

– De sier at det ikke kommer til å være så mye smerter etter en slik operasjon. Jeg håper å være tilbake på rulla i løpet av ei uke og så vil det ta 4-5 uker før jeg er konkurranseklar igjen.

Den tidligere Uno X-rytteren fikk dermed et brutalt møte med proffverden.

– Det var veldig kjipt at jeg ble skadet nå. Formen var veldig bra og jeg har hatt en vinter uten skader og sykdom. Men formen kommer tilbake, det er jeg ikke redd for. Og alle syklister skal ha et kragebeinsbrudd i løpet av karrieren. Dette var mitt første, så noen vil nok hevde at det var på tide, sier han og ler.

Depper ikke

Valencia Rundt var hans første ritt på dette nivået. At det skulle gå galt allerede på etappe to ble dermed en gedigen nedtur.

– Det var kjedelig at det skjedde i mitt første ritt for laget. Men ekstra kjipt var det at laget gjorde det så bra, og jeg ikke fikk vært med på etappene som Dylan Groenewegen vant. Nå fikk jeg ikke prøvd meg selv, men jeg fikk en smakebit på nivået i et hardt sykkelritt. Den etappen hvor jeg veltet var veldig seig, og det var et hardt kjør hele dagen. De er ikke udødelige proffene heller, men det er jevnt over et høyere nivå.

Etter å ha tilbragt en natt på sykehus i Amsterdam drar han nå hjem til Vingrom for å trene seg opp igjen.

– Jeg fikk mye trøst fra lagkameratene. De vet at det ikke tar lang tid før jeg er tilbake, så det er ikke vits i å deppe.