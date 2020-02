Det er fortsatt mange myter, og mye usikkerhet knyttet til det mannlige kjønnsorganet. Det har Sturla Pilskog, urolog og overlege ved Bærum Sykehus, lyst til å gjøre noe med.

– Hvis vi tar det helt ned til basisnivå, så er jo penis halvparten av det som har gjort at menneskerasen har utviklet seg, sier Pilskog til God morgen Norge.

I jobben har Pilskog mange mannlige pasienter som har flere spørsmål angående penis. Og det er noen temaer som går igjen.

– Ereksjonsproblemer, for tidlig utløsning, forskjellige prikker på penis, og det store spørsmålet: «Er den stor nok?», er noe menn ofte lurer på, forteller urologen.

Gjennomsnittstørrelsen i Norge

Pilskog påpeker at størrelse ikke har så mye å si når det kommer til det funksjonelle, og at det aller meste er normalt. Men gjennomsnittsstørrelsen her i Norge er mellom 13 og 14 centimeter.

– Det er mer enn nok. Mye mindre enn det trengs for å bruke den til det den skal brukes til, sier overlegen.

Han har hatt pasienter med en penisstørrelse på 3,5 centimeter som ikke har hatt noe problem med å få barn.

Det er islendingene som er best utstyrt nedentil i Europa. Der er gjennomsnittsstørrelsen 15 centimeter. Men hvorfor det er slik det vet ikke Pilskog.

Greske statuer

GRESK STATUE: Gamle greske statuer har ofte små peniser. Foto: Colourbox

Noen som derimot ikke har store peniser, er gamle greske statuer. Dette kommer av at de på den tiden dyrket det kultiverte og siviliserte.

En del mytologiske figurer, som for eksempel satyrer som er en blanding av menneske og geit, hadde en stor seksuell appetitt.

– Å ha liten penis ble en måte å vise at man hadde kontroll over sine animalske drifter, forklarer urologen.

Onani mot prostatakreft

Både onani og orgasme har flere positive sider. Det utløser stoffer i hjernen og i blodet som kan motvirke stress, søvnproblemer, angst og depresjoner forklarer overlegen.

– Det kan også minske risikoen for prostatakreft, som er den vanligste kreftformen hos menn, forteller han.

Men man må onanere godt over 20 ganger i måneden for at det skal ha noe effekt mot prostatakreft.

Når det kommer til andre helseproblemer, kan det være lurt å «lytte til» penis. Etter fylte femti er det mange menn som i større eller mindre grad opplever ereksjonssvikt. Dette kan være et tegn på at noe annet også er galt.

– Mekanismene bak erkesjonssvikt er ofte de samme som hjerteinfarkt og hjerneslag, sier Pilskog og fortsetter:

– Det er avleiringer i blodårene som gjør at det ikke kommer nok blod til. Fordelen er at i penis så er blodårene mindre slik at man merker det tidligere.

Hvis man opplever en økende ereksjonssvikt anbefaler derfor Pilskog å oppsøke lege. Ellers anbefaler overlegen å være sunn og aktiv. Dette opprettholder blodgjennomstrømming og holder blodårene myke og elastiske, noe som har flere helsemessige fordeler – også ereksjon.