På mandag postet den kjente YouTuberen Craig Richey, bedre kjent som «TeamRichey», en video fra et norgesbesøk.

Da besøkte han ingen ringere enn MGP-artisten Raylee på CrossFit-studioet i Gamlebyen i Oslo.

Gigantisk Youtube-kanal

Richey har en enorm fanskare, og poster videoer av CrossFit og trening. Han har 226.000 følgere på Instagram, 241.000 abonnenter på YouTube og til sammen 70 millioner avspillinger på YouTube.

Til sammenligning har Norges mest kjente treningsblogger og YouTuber, Jørgine «Funkygine» Vasstrand, 95.000 YouTube-abonnenter og 19 millioner avspillinger.

Richey besøkte CrossFit-gymsalen i Gamlebyen, der han tilfeldigvis møtte Raylee, hvis egentlige navn er Charlotte Kristiansen. Videoen har fått 55.000 visninger på under to dager.

– Jeg kjenner ikke Richey personlig, men han er jo kjent som en av de aller største YouTube-kanalene innen CrossFit. Det er gøy at han hadde lyst til å ha meg med i en video. Jeg har fått masse positive tilbakemeldinger fra CrossFit-miljøet, sier hun til TV 2.

Det spreke multitalentet har åpenbart gjort et inntrykk på YouTuberen. Han har nemlig skrevet «du er den beste» på hennes siste Instagram-innlegg.

Den store YouTube-fanskaren til Richey syns det var stas at sangeren dukket opp i videoen:

«Jeg er fortsatt opphengt i at du møtte en lokal Eurovision-finalist. LOL! CrossFit tiltrekker seg mange talenter fra alle aspekter av livet», skriver èn.

«Bra sang for Eurovision! Go Raylee», skriver en annen.

VILD: Raylee er en av finalistene som skal kjempe om å representere Norge i den internasjonale Eurovision-finalen. Dette ønsker hun å gjøre med låta «Wild». Foto: NTB Scanpix

Et problem

I YouTube-videoen snakker treningskjendisene litt om Melodi Grand Prix-deltakelsen, men mest om de noe sjokkerende neglene Raylee har fikset før finalen.

Jasmine Cabourn, som i tillegg til å være Richeys kjæreste er en treningsprofil med flere ti tusener følgere på sosiale medier, dukker også opp i videoen. Hun tuller med at klørne ikke er spesielt egnet i en treningshverdag.

Selv om Raylee er med på spøken og sier at hun har slitt med noen øvelser på grunn av de dyriske neglene, så sier hun til TV 2 at det ikke var et stort problem.

– Jeg liker å pynte meg og er derfor godt vant til å trene med slike negler.

I videoen øverst i saken kan du høre sørlandsjenta fortelle hvordan hun mener CrossFit gjør henne til en bedre artist.

KLØR: De spesielle neglene ble lagt merke til i YouTube-videoen. Jasmine Cabourn syns det hele var veldig festlig. Foto: Skjermdump fra YouTube

En stor konkurrent

Både NordicBet og Betsson gjetter at Ulrikke Brandstorp stikker av med førsteplassen i årets Melodi Grand Prix.

De er også enige om at de resterende pallplassene trolig vil gå til enten Didrik og Emil Solli Tangen, Rein Alexander eller Raylee.

Raylee gleder seg til å opptre på lørdag med låten «Wild», men anerkjenner at det er mange store konkurrenter.

– Finalen i år har så mange dyktige deltakere, så det blir utrolig spennende. Jeg gleder meg masse til å åpne det hele som første deltager på lørdag.