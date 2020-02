Fredag kveld lokal tid ble den svenske kvinnen meldt savnet på Oahu på Hawaii. Wänerskog var på stranden sammen med to andre da en en stor bølge dro dem ut i havet.

To av dem klarte å komme seg tilbake til land, men 20 år gamle Hanna forsvant i vannmassene.

– Hanna er borte

Kystvakten på Oahu satte i gang en massiv leteaksjon. Vannscootere, Herkules-fly og helikoptre har bistått i søket, men mandag skriver Expressen at søket er avsluttet.

I et innlegg på Facebook, skriver Hannas far at de har forsøkt å holde håpet oppe gjennom helgen.

«Det er dessverre definitivt. Hanna er borte, savnet, forsvunnet. Den enorme og intensive leteaksjonen er avsluttet. Håpet er ute, vi som håpte så sterkt. Sorgen er ubegripelig. Hvorfor? Hvorfor skjer dette her? Hvorfor Hanna?», står det i innlegget.

Feiret bursdag

20-åringen reiste til Hawaii i midten av januar for et tre måneders engasjement i den frivillige organisasjonen Surfing the Nation. Ifølge nettavisen International Business Times var hun på stranden Waimea Bay for å feire bursdagen til en venn da ulykken skjedde.

19 år gamle Olivia Stråhle ble vitne til at Hanna ble dratt ut i sjøen av den massive bølgen.

– Da vi kom dit sto det et skilt som advarte mot å gå ut i vannet. Men skiltene står oppe stadig vekk, så ingen bryr seg ordentlig om dem. Fem av oss sprang derfor ned til vannet, skriver hun i et blogginnlegg gjengitt av Aftonbladet.

Skrek i desperasjon

Men plutselig ble strømmen i vannet sterkere. På dette tidspunktet var Hanna i vannet med tre andre gutter. Guttene klarte å hjelpe hverandre opp, og forsøkte flere ganger hjelpe Hanna ut av vannet.

– Vi skrek i desperasjon om at hun måtte svømme det hun kunne inn mot land. Men så var hun bare en svart prikk, og plutselig forsvant prikken, skriver Olivia Stråhle videre.

Ifølge Aftonbladet ringte vennene til politiet og redningstjenesten som kom raskt til stedet.

– Vi ba. Vi skrek. Vi gråt. Kystvakten kom, men de hadde bare surfebrett og kunne ikke gjøre noe før de så henne, skriver Stråhle.

Vennene ble værende på stranden i håp om at Hanna skulle komme tilbake. Men til slutt fikk de beskjed fra kystvaken om at de burde reise hjem.

– Vi var bare seks stykker i bilen, men på vei dit var vi syv. Jeg har ikke klart og slutte å gråte, og jeg har vært helt tom, skriver 19-åringen.