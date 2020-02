– Jeg har gått på noen smeller

Solen ligger badet over Manhattan. Inne på tredemølla på hotellet gjør Filip Ingebrigtsen unna en rolig morgenøkt. Men Gjert vil ut i Central Park. For å jogge. Det er lenge siden forrige løpetur, så trenerpappaen må lete litt for å finne riktig funksjon når han skal starte pulsklokka.

– Se her, nå er jeg optimist. Der står det løping, og ikke «annet». Normalt sett er det «annet». Men nå blir det løping, så får vi se hvordan det går, ler Gjert, og legger ut på tur.

– Tynnere utgave av meg selv

Smilet og praten sitter løst. Men Gjert innrømmer gladelig at det finnes en dypere motivasjon for at han har trent mer enn på lenge de siste månedene. Og det er tankene på å ha energi til å kunne følge opp sin yngste sønn i årene som kommer.

– Jeg har lovet William (6) at jeg skal leve til han blir voksen og får barn. Og da må jeg sannsynligvis gjøre noen tiltak for å få det til.

Og ramser opp de grepene han har prøvd å ta siden han begynte å trene, og spise sunnere på sensommeren i fjor.

– Jeg må være en tynnere utgave av meg selv. En bedre trent utgave av meg selv. Og en sunnere utgave av meg selv.

Til ikke å ha løpt på over et år (ifølge ham selv) viser Gjert imponerende "stamina" rundt den kuperte parken midt på Manhattan. Til daglig trener han på ellipsemaskin. Men på de drøye ti kilometerne rundt bruker han rundt 55 minutter, inkludert et fall. Men mannen bak Team Ingebrigtsen har kanskje ikke verdens råeste løpeteknikk selv.

– Tar alt som kritikk

– Ha, ha. Det er ikke lett å se at du er faren til tre løpere i verdenstoppen. Kreftene du har må jo gå i løpsretningen. Men du er jo ute her og veiver med armene, og lander på hælen, ler Filip når han får se bildene til TV 2 fra joggeturen.

Men Gjert lar seg ikke pelle på nesa av sønnen.

– Jeg tør jo ikke dra til. Jeg kunne løpt dobbelt så fort om jeg ville.

Men Filip bare rister på hodet av pappas forsvarstale.

– Han tar alt som kritikk. Han setter seg på bakbeina med en gang, he, he.

Gjert nikker.

– Ja, det er riktig. Så blir jeg sur, og slutter, humrer han.

– Gikk på smell

Men sannheten er at for pappa Gjert har en livsstilsendring vært helt avgjørende for helsa. For noen år siden fikk han en skikkelig smell, kom seg knapt opp av senga, og var borte fra jobb i ukesvis.

– Jeg har gått på noen smeller opp gjennom årene. Det har vært relatert til jobb. Og det er ikke en god ting. Og det er en fryktelig ubehagelig sak og havne i en situasjon der du møter veggen.