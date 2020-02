Seriemorderen koste seg på fest kun to år etter at han ble dømt for 22 drap

Arnfinn Nesset ble i 1983 dømt til 21 års fengsel med ti års sikring for drapet på 22 pasienter ved Orkdal syke- og aldershjem. Straffen tilsvarer i dag 21 års forvaring.

Nesset sonet på Ila landsfengsel. Der møtte han Fred Hedrum som arbeidet som ekstrabetjent ved siden av studiene.

– Første gang jeg så Arnfinn så satt han og broderte mens han røykte tobakk med et munnstykke, forklarer Hedrum.

Fengselsbetjenten og drapsmannen ble gode venner etter hvert som årene gikk.

Den dag i dag kaller han Nesset for kompis.

– Arnfinn er Arnfinn. En knakende hyggelig kar. Jeg kaller ham for en kompis, sier han, og forteller at ingen av de ansatte ved Ila landsfengsel så på Nesset som en farlig person.

Selv om han satt på lukket avdeling, fikk Nesset lov til å jobbe utenfor murene.

– Ikke mange år senere fikk han jobb på gartneriet som lå utenfor murene. Arnfinn var en snill gutt, sier Hedrum, og forklarer at Nesset ikke var en «vanlig» fange.

Tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen fikk møte Nesset. Hør telefonsamtalen med seriemorderen i videovinduet øverst i saken.

Festet uten vakthold

Den tidligere sykehjemsbestyreren fikk etter drapsdommen en ny advokat, Edmund Asbøll.

I november 1985, kun to år etter at han ble dømt for 22 drap, fikk Nesset permisjon for å kunne delta i Asbølls storslåtte bursdagsfeiring – uten vakthold.

PÅ FEST: Arnfinn Nesset på fest hjemme hos advokaten Edmund Asbøll. Foto: Jarl Morten Andersen.

– Han satt inne på den tiden og hadde, etter min mening, behov for en luftepause. Så vi fikk kvittert Nesset ut og hentet ham i Oslo. Det virket som om han absolutt satte pris på det oppholdet, sier Asbøll.

Han forteller at han etter et ønske fra Nesset sendte inn en søknad om permisjon – som ble innvilget. Festen ble holdt hjemme hos Asbøll i Østfold.

– Jeg vet mange har synes at det var overraskende så kort tid etter at han ble dømt. Men alt gikk bra og han oppførte seg eksemplarisk, sier Nessets tidligere advokat, og legger til at han kom tilbake til fengselet til rett tid.

Asbøll forteller at de andre inviterte gjestene synes det var interessant å ha en kveld sammen med seriemorderen.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. De som var der sa at det var interessant, for å bruke det uttrykket. Og jeg fikk ingen negativ respons på det, sier han, og fortsetter: