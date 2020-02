Den verdenskjente firebarnsmoren skal heller ikke være den eneste i familien som tror dette om hennes åtte måneder gamle sønn, Psalm.

– Hele familien min sier stadig at det er faren min, forteller Kim Kardashian (39) i et intervju med E! News.

Robert Kardashian er mest kjent som advokaten til sin nære venn, O.J. Simpson. Kardashian døde av kreft i 2003 og ble bare 59 år gammel.

Overbevist

Kardashian har fire barn sammen med ektemannen og rapperen Kanye West (42).

I intervjuet forteller hun åpenhjertig om flere hendelser som skal ha gjort at familien har blitt overbevist om at hennes avdøde far skal være født på nytt i hennes yngste sønn.

Reinkarnasjon er en forestilling om at menneskers sjel kan bli født på nytt i en annen kropp.

– I TV-showet vårt viste vi da vi var på Bali og en kvinne – et blindt medium – kom opp til meg og sa at jeg ville få en ny sønn, og at det ville være faren min som var gjenfødt, forteller hun i intervjuet og legger til:

– Hun kunne ikke vite. Ingen på teamet mitt visste at jeg hadde en surrogat som var gravid med en gutt.

Flere tilfeller

Kardashian, som for tiden studerer til å bli advokat som sin far, forteller samtidig om flere merkelige og lignende hendelser.

FROKOST: Storfamilien samlet til frokost hjemme i Calabasas, California. Foto: NTB scanpix.

Barnepiken hennes skulle en gang ha med seg Psalm på en babyshower, uten at Kim var med. Da skal en kvinne ha henvendt seg til barnepiken og spurt om det var hennes sønn. Da barnepiken svarte at hun kun passet på babyen, skal kvinnen ifølge Kim ha svart:

«Vel, jeg må bare fortelle deg, vær så snill og fortell moren hans at dette er et familie medlem av henne som har blitt reinkarnert».

Kardashian forteller at antallet mennesker som har fortalt om sønnens påståtte reinkarnasjon, uten at de har visst at det var hennes sønn, har gjort at hele familien nå er overbevist om at farens sjel lever videre i Psalm.

Søsknene sluttet å krangle

I tillegg til de fremmede menneskenes påstander om reinkarnasjon, mener 39-åringen at hun ser flere likhetstrekk til faren. Blant annet skal den åtte måneder gamle babyen være venstrehendt, som faren var.

– Han er venstrehendt, som faren min. Så alle disse tingene skjer. Jeg vet ikke engang om jeg tror på reinkarnasjon, men det gjør jeg nå. Jeg vil tro det!

En ting firebarnsmoren i alle fall er sikker på, er at yngstesønnens ankomst skal ha fått hans eldre søsken, North West (6) og Saint West (4) til å slutte å krangle.

– North og Saint kommer overens, så det gjør meg lykkelig, sier hun.