Far skulle ikke ha informasjon om barnet – Fikk tilgang til hentetider i barnehagen

I Bergen gikk skolebyråden av etter at over 100.000 foreldre tok bruk appen Vigilo, for så å oppdage at foreldre uten foreldreansvar, også hadde tilgang. Dette gjaldt over 2500 barn, hvor tre av dem bodde på hemmelig adresse.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), i Utdannings- og forskningskomiteen, er bekymret over det store omfanget av saker der barns sensitiv informasjon er blitt tilgjengeliggjort. Nå ber han regjeringen komme på banen.

HODELØST: Torstein Tvedt Solberg er rystet over omfanget av avviksaker rundt barns personvern. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

– Dette er en helt uholdbar situasjon og en hodeløs digitalisering av skolen, sier han.

Tidligere denne uken sa Datatilsynet at tallene på avvik, trolig kun er toppen av isfjellet.

– Kommunene er ikke rustet til å ta dette ansvaret alene, og mye er opp til tilfeldigheter. Regjeringen trenger en plan for å fikse opp i dette, sier Solberg.

Kunnskapsdepartementet har fått tilbud om å svare på kritikken, men viser til statsråd Trine Skei Grandes (V) tidligere kommentar om at de vil jobbe for å skape bedre og tryggere systemer.