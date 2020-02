Letter på sløret om Berges overgang: – Flere ville vente til sommeren

– Det er ikke vanlig, men det symboliserer klubben og hvilke verdier de har der. Sander satte veldig stor pris på det fra dialogen ble opprettet. Man får en klar oppfatning av at man virkelig er ønsket av alle. Mottakelsen han har fått har vært helt overveldende, sier Wivestad.

Seks kamper i CL

Etter å ha kronet sitt tredje år i belgisk fotball med ligamesterskapet i mai, trodde de fleste at Sander Berge hadde spilt sin siste kamp for Genk.

Men da overgangsvinduet stengte den påfølgende høsten, var den norske midtbanejuvelen fortsatt i Genk.

Alejandro Pozuelo, Ruslan Malinovskyi, Leandro Trossard og Joseph Aidoo var blant nøkkelspillerne som forlot Genk. Suksesstrener Philippe Clement forsvant til rivalen Club Brugge. Gullaget var i oppløsning, men Sander Berge ble værende.

– Hvorfor har dette tatt såpass lang tid?

– Vi og Sander har vært veldig tydelige på at å bytte klubb bare for å bytte klubb aldri har vært aktuelt. Det å bytte klubb der man ikke er tiltenkt spilletid fra dag én, det var ikke aktuelt. Det er å bedre at man venter og finner det riktige steget, enn å hoppe ut i noe som ikke er sikkert. Vi tenkte som så at «OK, du skal spille seks kamper i Champions League mot kanonbra motstand. Det blir høyt nivå uansett».

– Vi har vært trygge på at det var det riktige, og få erfaringen fra Champions League. Og så var vi veldig tydelige i januar på at skiftet skulle skje.

– Hvordan var interessen for Sander i januar?

– Det var noen klubber som var veldig konkrete i januarvinduet, som ville ha Sander der og da. Og så var det flere klubber som var tydelige på at de ønsket Sander, men fra sommeren av, sier Wivestad.

Hos enkelte var det behovet der før etter sesongen, mens andre ønsket å vente av økonomiske hensyn.

– Det var faktisk enda flere alternativer på høyt nivå som ville gjøre dealen nå, men at Sander først skulle komme til sommeren, sier agenten.

Genk har slitt i den belgiske serien denne sesongen og ligger for øyeblikket på en 6. plass. Dermed er det også fare for at de må spille playoff mot lag på nedre halvdel når grunnserien er ferdig i midten av mars.

Nå spiller Sander Berge i stedet Premier League for laget som for øyeblikket ligger på en kruttsterk 5. plass på tabellen.

– Han har bevist alt han kan bevise i Belgia. Etter at Champions League var ferdig, var det naturlig at han var klar for nye utfordringer. For klubbene som ønsket ham til sommeren, så stoppet det der. Vi og Sander ønsket at overgangen skulle skje nå. Dette er nøye vurdert, sier Wivestad.