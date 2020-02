– De faktorene som i størst grad preger trusselbildet mot Norge og norske interesser, er nært knyttet til Russland og Kina, sier generalløytnant Morten Haga Lunde under fremleggelsen av Etterretningstjenestens ugraderte trusselvurdering for 2020.

Det er tiende gang at Etterretningstjenesten legger frem sin ugraderte vurdering av aktuelle sikkerhetstrusler mot Norge.

– Russisk og kinesisk etterretningstjeneste griper inn i alle samfunnssektorer i disse landene. Begge land beveger seg i en mer autoritær retning, sier Morten Haga Lunde, sjef for E-tjenesten.

Russland styrket i nord

Lunde viste til hvordan Russland har styrket basestrukturen på Kolahalvøya og den nordre delen av Barentshavet.

– Vi er vitne til en militærmakt som evner å operere i hele spekteret, sa han.

Etterretningssjefen trakk frem øvelsen «Ocean Shield» i fjor høst, da Russland sendte flertallet av fartøyene fra Østersjøflåten og Nordflåten inn i Nordsjøen og Norskehavet.

Store fareområder ble etablert i Norges økonomiske sone, og Norge havnet bak Russlands fremskutte forsvarslinje.

Ifølge Etterretningstjenesten viser øvingsaktiviteten i 2019 at Russland har kommet langt i å bygge en dynamisk militærmakt med evnen til å tilpasse virkemiddelbruken til den til enhver tid rådende situasjonen .

– Øvelsen «Ocean Shield» er den største russiske maritime øvelsen vi har sett på over 30 år i vestlig retning. For første gang etter den kalde krigen så vi at Russland øvde på å etablere et sammenhengende bastionforsvar fra Murmansk i nord til Nordsjøen og de danske beltene i sør, sier generalløytnanten.

Har ikke kapasitet

Lunde la også vekt på at Kina har ambisjoner om å bli militært på høyde med USA innen 2050, og at landet også ønsker å bli en «supermakt» i det digitale domenet.

– Kina satser på en digital silkevei, sa Lunde.

«Den digitale Silkeveien» legger ifølge norsk etterretning grunnlaget for en storstilt, global etterretningskapasitet. Kontroll over 5G-nettverk, fiberkabler og smartby-systemer gir muligheten til å samle inn enorme datamengder.

Silkeveiprosjektene gjennomføres som regel av kinesiske virksomheter, som etter kinesisk lov er pålagt å dele informasjon med myndighetene i Beijing, heter det i årets trusselvurdering.



E-sjefen sier til TV 2 at Norge ikke har kapasitet til å henge med i utviklingen innen det digitale domenet.

– Vi har ikke kapasitet til å følge med på fiberstrømmen av informasjon. Vi mener det er viktig for å kunne møte de moderne truslene i fremtiden, sier Morten Haga Lunde til TV 2.

Saken oppdateres.