Det stormer rundt toppblogger Isabel Raad etter at hun deltok i Debatten på NRK forrige uke, hvor tematikken dreide seg om kroppspress og promotering av plastisk kirurgi.

Bloggeren har de siste årene gjennomført flere plastiske operasjoner og snakket åpent og positivt om det i sine kanaler.

Endret holdning

25-åringen har blitt kritisert for dette fra flere hold, men har lenge stilt seg vrang til kritikken.

Nå har i midlertidig Raad endret holdning totalt.

– Det var kritisk sånn som jeg holdt på, forteller hun åpenhjertig til Dorthe Skappel og God kveld Norge.

Raad står nå fast på at hun verken ønsker å snakke positivt eller glorifisere plastisk kirurgi gjennom sine kanaler.

– Det eneste jeg vet, er at jeg ikke vil påvirke folk til å ta plastiske operasjoner, sier Raad.

Men hun kommer ikke foruten operasjonene hun selv har gjort, og noen av dem har skapt flere komplikasjoner enn forventet.

– Jeg er livredd

Da Sophie Elise Isachsen sent i 2019 fant ut at hun hadde brystimplantater i rumpa, kjente Raad at det stakk i magen.

– Jeg fikk fullstendig panikk, fordi jeg vet vi har operert oss på samme klinikk i Tyrkia. Det fikk meg til å innse at jeg også mest sannsynlig er feiloperert, sier 25-åringen.

Hun utdyper hvordan hun over en lenger periode har kjent på smerter og ubehag, men klarte å holde seg noenlunde rolig frem til hun ble kjent med nyheten rundt Isachsen.

Raad forklarer at det er vondt å sitte på rumpa for lenge av gangen, og at hun under lange flyreiser må reise seg gjentatte ganger fordi hun ikke klarer sitte.

– Det er smertefullt. Jeg kan kjenne at det er noe som er galt. Det gjør meg livredd, forklarer Raad.

Toppbloggeren forteller hvordan rumpa hennes aldri har vært et kompleks, men da pengene rant inn i ung alder så hun ingen grunn til å ikke operere.

– Jeg ble helt blind. Å ta en operasjon var det samme som å gå og kjøpe seg en ny veske, sier hun, og utdyper:

– Jeg tenkte, hvorfor ikke få en større rumpe? Jeg hadde jo pengene på konto.

– Den kan sprekke

Raad forklarer at å gå rundt med noe så farlig i kroppen, som frivillig er operert inn, er helt forferdelig.

– Jeg vil ikke tenke på hva det mest tragiske som kan skje er. Det verste er at det kan sprekke. Jo lenger jeg går med dette i kroppen min, jo større er risikoen for at det går til helvete, sier Raad.

Likevel deler Raad bekymringene rundt det å eventuelt skulle gjøre en korrigerende rumpeoperasjon.

– Om jeg korrigerer på rumpeoperasjonen, vil det også bli et nytt tema. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke mer prat om det, sier Raad.

Hun mener det er stor forskjell på å svare kort og ærlig på eventuelle spørsmål hun skulle få i fremtiden, fremfor å ta med følgerne på hele operasjonsreisen.