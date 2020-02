På Byåsen i Trondheim, drifter kokken Inge Johnsen LianTunet. Wenche reiste på et smakfullt besøk.

Pannestekt filet av rein eller lam

700-800 indre/ytrefilet av lam, rein eller hjort

urter (rosmarin eller timian)

1 gulrot

1-2 skiver sellerirot i terninger

smør til steking

salt og grovmalt pepper

Kremet saus med smak av norsk blåmuggost og rognebærgele

2 dl stekesjy fra kjøttet tilsatt 2-3 dl kraft/buljong av okse/lam/vilt

1-2 rødløk i båter

1 dl seterrømme eller matfløte

1-2 ss blåmuggost (gjerne lokal blåmuggost fra området du bor)

1-2 ts rognebær/tyttebærgele/portvingele

salt og pepper

Legg kjøttet på benken til temperering.

Renskjær fileten (indrefilet: fjern den tynne hvite hinnen).

Smelt smør i en stekepanne sammen med gulrot og sellerirot i terninger. Legg i fileten når smøret har sluttet å bruse. Dryss med salt og grovmalt pepper og legg eventuelt i et par kvister frisk timian eller rosmarin. Brun kjøttet på den ene siden før det snus, og øs stekefett over fileten under stekingen. Stek i 2-5 min på hver side (steketid er avhengig av tykkelsen på filten).

Legg filten i et ildfast fat og la hvile et lunt sted, for eksempel ved siden av komfyren eller i varm stekeovn ved 125 grader i 4-5 min. Ta ut og la kjøttet «hvile» ca. 5 min før det skjæres opp.

Tilsett rødløk i båter i stekesjyen og la surre et par min. Tilsett kraft av okse/lam/vilt i stekepannen. Kok opp og la småkoke 3-4 min. Tilsett rømme og smuldre inn ost under omrøring (begynn med liten mengde ost og smak deg fram). Smak til med rognebærgelé/tyttebærgelé/portvingelé, salt og pepper.

Server med potetmos.

Askeost

Velg oster i hvitsnimmel ost, type camembert, blåmuggost eller andre smaker.

Legg steiner/mursteiner og ved i utepeis/grillpanne/bålpanne og tenn et bål. Eller tenn et bål ute på tur. La bålet brenne til du får et godt lag med aske.

Legg ost (uten emballasje) på steinene i glørne, legg noen glør over osten. La ligge i 3-5 min, osten blir sort av aske utenpå. Legg på et skjærebrett, skjær av askebelegget og legg biter av den varme/lune osten på havrekjeks eller små knekkebrød. Topp med lettstekte nøtter, marmelade og/eller lun honning.