Kjøttdebatt: – Må være lov å spise fredagspizza med kjøttdeig og biff

Etter ønske fra regjeringen leverte Miljødirektoratet 31. januar en rapport for å vise utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp.

Ifølge rapporten, som kalles Klimakur 2030, er redusering av kjøttforbruk det billigste og mest effektive tiltaket. Anbefalingen er 333 gram rødt kjøtt per person i uka – halvparten av hva vi spiste i 2018, ifølge fagdirektør Ola Nafstad i Animalia.



– Politikere skal ikke bestemme middagen til folk

Til God morgen Norge sier Une Bastholm, fra Miljøpartiet De Grønne, at å redusere kjøttforbruket er en av de viktigste tingene vi som enkeltpersoner kan gjøre. Bastholm mener at dette bidrar til at ungene våre får den samme friheten, muligheten og velferden vi har hatt.

– Det er noe enkelt hver av oss kan gjøre, sier Bastholm.

Une Bastholm, MDG. Foto: Stortinget

Senterpartiets Sandra Borch mener politikere ikke skal blande seg inn i hva «du og jeg» spiser til middag, men heller lage retningslinjer som gjør at det blir enklere å velge.

– Vi skal over til grønt, ja, men det er ikke mulig å produsere grønt i Nord-Norge, for eksempel, forteller Borch.

Bastholm henviser til landbruksforskere i Klimakur-rapporten, som sier Norge kan femdoble potet- og grønnsaksproduksjonen.

Dette er Senterpartiets Sandra Borch sterkt uenig i:

– Rapporten sier at det kommer vi ikke til å klare. I Norge er det ikke mulig å produsere grønt i Nord-Norge. Ved å kutte så mye kjøtt, vil ti prosent av landbruksarealene gå tapt – det tilsvarer halve Norge, konstaterer hun.

Vil satse på norsk kjøtt

Borch mener vi skal være stolt over den norske kjøttproduksjonen, og oppfordrer forbrukere til å velge norsk kjøtt i stedet for importert.

Sandra Borch, Sp. Foto: Stortinget

– Vi gjør veldig mye bra, særlig på fôr og avl. Nå er bøndene i ferd med å utvikle en «klimaku», som både produserer melk og kjøtt. Det skal Norge være stolt av, sier Borch.

I stedet for å kutte ned på kjøttproduksjonen, mener Borch at man bør satse på norsk kjøtt.

– Norge produserer verdens reneste mat og derfor bør vi satse på mer norsk kjøtt som en del av verden sin sult- og klimakrise.

Borch mener Norge bør være stolte av kjøttproduksjonen i landet, og at det ikke er noe grunn til føle kjøttskam.

– Man bør kunne spise fredagspizza med kjøttdeig og biff, men samtidig ha et bevisst forhold til kost, forteller Sp-politikeren.