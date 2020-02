Manglende rekkevidde er fortsatt et tema for mange som vurderer elbil.

Det viser blant annet tall fra Elbilbarometeret 2019, som er en årlig undersøkelse utført av Opinion for Norsk Elbilforening.

Nå er løsningen på alt som heter rekkeviddeangst klar, ifølge det selskapet Obrist Powertrain fra Østerrike.

Som en av de første i verden, har de montert en bensindrevet generator i Tesla Model 3 – som skal lade en mindre batteripakke.

Hybridløsningen skal ifølge Obrist Powertrain være både billigere og bedre enn en standard og helelektrisk Model 3.

Fjerner 2/3 av batteriene

Selskapet mener at rene elbiler både er for tunge og dyre, i tillegg til at ladeinfrastrukturen i deler av verden er for svak.

Deres løsning er altså å komplettere batteriet i elbilen med en liten bensindreven generator – som skal holde batteriet ladet under kjøring.

Tesla Model 3 Long Range har en elektrisk rekkevidde på opptil 560 km. Med en hybridløsning mener Obrist Powertrain at denne nesten kan dobles. Foto: Broom

Obrist Powertrain har tatt utgangspunkt i en Tesla Model 3, og fjernet 2/3 av batteripakken i en Standard Range-modell.

Dermed står det igjen en batteripakke på om lag 17 kWt, som suppleres med en tosylindret bensingenerator på 54 hk, montert under bilens «frunk» – eller panser.

Obrist Powertrain mener deres hybridløsning skal være billigere sammenlignet med en helelektrisk drivlinje, fordi den ikke trenger like mange batterier, som normalt er en stor kostnad.

Ved å fjerne store deler av batteriene, og erstatte dem med en liten bensinmotor, skal bilen også bli 250 kg lettere.

Slik ser den første prototypen ut. Foto: Obrist Powertrain

1.000 kilometer rekkevidde

Den lille bensingeneratoren skal ikke kobles direkte til bilens drivlinje, kun mate batteriene med strøm. Det betyr at motoren hele tiden ligger på et optimalt turtall, slik at drivstoffblandingen blir perfekt og virkningsgraden høy. Sistnevnte på om lag 40 prosent.

Ifølge Obrist Powertrain skal deres hybridversjon av Model 3 på det meste ha et forbruk på 0,2 liter/mil, mens rekkevidden oppgis til 1.000 kilometer.

På ren batteridrift faller rekkevidden til bare 10 mil, og bensinmotoren vil slå inn i hastigheter over 65 km/t.

Med en pris ned mot 200.000 kroner, et forbruk på 0,2 liter/mil og en rekkevidde på 1.000 kilometer, mener Obrist Powertrain dette kan bli en aktuell modell. Foto: Obrist Powertrain

Stor interesse

Ettersom batteripakkene utgjør en betydelig del av kostnadene til elbiler, mener Obrist Powertrain at en mellomklassebil med deres «Hyper Hybrid»-system kan selges for rundt 200.000 kroner, noe som er en god del billigere enn en Tesla Model 3.

Ifølge det tyske nettstedet Edison, skal det være stor interesse for hybridteknologien til Obrist Powertrain, og at en produksjonsversjon av drivlinjen bare er noen år unna.

