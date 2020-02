Elbilene her de siste par-tre årene for alvor gjort sitt inntog i det norske gate- og veibildet. Og flere skal det bli om spådommene slår til. Inneværende år snakkes det om en elbilandel på over 50 prosent av det norske bilsalget. Det betyr i praksis at vi bare i år vil få over 70.000 nye ebiler på veiene.

Dette med elbil begynte å ta av i 2012 - 2013. Da kom modeller som Nissan Leaf, VW e-Golf og ikke minst Tesla Model S. Siden har det bare strømmet på med nye modeller. 2020 blir intet unntak. Nesten 30 nye modeller ventes å finne veien hit inneværende år.

Den kolossale salgstakten disse bilene har gjør naturlig nok noe med prisene. Ikke alle kan, vil eller har mulighet til, å realisere en helt nye elbil. Men på bruktbilmarkedet finnes det etter hvert mye å velge mellom, i alle prisklasser.

Hvor langt kjører du egentlig?

Fakta er jo at veldig mange av oss kjører ganske kort hver dag. Noe slikt som 80 prosent av alle bilturer i Norge er på under tre mil. Om man da ikke må ha det nyeste og kuleste, kan man få veldig mye elbil for pengene.

Vi tenker da gjerne på den typiske nummer to-bilen i familien. Den som tar unna småkjøring til skole, jobb, butikk, trening, barnehage, vennebesøk etc.

Spør deg selv; hvor ofte kjører du mer enn fem mil hver vei? Ikke så veldig ofte, nei?

Vi har tatt en titt på hva du kan få av elbil til 100.000 kroner. Du får til den prisen, naturlig nok ikke de nyeste med aller best rekkevidde, men du får en relativt ny bil, som ikke har gått veldig langt

Her er noen av de vi fant:

Nissan Leaf:

Denne 2015-modellen Nissan Leaf får du for 99.000 kroner. Faksimile fra finn.no

Ikke helt overraskende dukker første generasjon Nissan Leaf opp. Den var på sett og vis den første skikkelige elbilen i Norge, som faktisk kunne brukes som familiebil og som hadde grei plass til både passasjerer og bagasje.

Denne 2015-modellen som har gått bare drøyt 70.000 kilometer får du for 99.000 kroner. Den er i tillegg en velutstyrt bil.

Tross et litt små-sært utseende, uteble ikke suksessen. Siden salgs-starten i 2011 har godt over 30.000 eksemplarer funnet veien til norske innkjørsler og garasjer. Nå har mange byttet ut sin Leaf til andre generasjon.. Dette sammen med høy bruktimport, betyr mange biler til salgs i bruktmarkedet.

Som nevnt har det også blitt bruktimportert mange, blant annet fra USA. Disse er ofte dårligere utstyrt enn biler som er solgt nye i Norge. De skal dermed ha en noe lavere pris enn ditto «norske» biler. Sjekk dette litt nøye før kjøp.

Rekkevidden på de eldste bilene ligger på rundt 150 kilometer på sommerstid, og rundt 100 kilometer på vinteren.

Bilene har vist seg å være driftssikre og gode, med få feil. Batteriene har også vist seg å holde seg svært godt, selv med noen år på baken og en del kilometer på telleverket.

Renault Zoe:

Zoe har stått for en stor del av Renault-salget i Norge de siste årene.

Renault Zoe fikk en bratt start i det norske markedet. Ladeproblematikk gjorde at den ble avskrevet av mange den gangen. Men importøren nektet å gi opp, og fant smarte løsninger som kom rundt problemene.

Siden har det meste gått på skinner. Zoe har lenge vært en av Norges mest solgte elbiler og har også gitt Renault en etterlengtet opptur i det norske markedet. Vi skal seriøst mange år tilbake for å se tilsvarende salgstall som det Renault har nå. Takket være ebil-sultne nordmenn, så klart.

Vårt eksempel her, som er en 2015-modell med bare 23.000 kilometer på telleverket, tipper riktignok 100.000 kroner. Men det er ikke vanskelig å finne en brukt Zoe til langt under 100.000 også.

Zoe er ikke veldig stor, men den duger for mange og god rekkevidde kombinert med en hyggelig pris har vært en vinnersoppskrift. Det er det fortsatt. Zoe er faktisk en av Norges mest solgte biler så langt i 2020, etter en kraftig oppdatering på slutten av fjoråret.

VW e-Golf:

Også VW e-Golf kan du nå få for under 100.000 kroner. Dette er en 2015-modell. Faksimile fra finn.no

VW e-Golf er en annen elbil-storselger. Dette var den første elbilen som så ut som en helt alminnelig bil, noe som nok var viktig for at mange valgte den.

Bilene har holdt seg godt i pris, slik VW Golf alltid har gjort, men i det siste har det skjedd noe med prisene her også. Nå får du biler for under 100.000 kroner.

Vi snakker da om eksemplarer med minste batteripakke, av første årsmodell som har gått rundt 100.000 kilometer. Eller som bilen i dette eksempelet, en 2015-modell, som har gått langt. Nærmere bestemt 176.000 kilometer, men som er godt utstyrt og har komplett servicehistorikk.

Den reelle rekkevidden er på ca 170 kilometer på sommeren og ned mot 100 kilometer på vinteren.

På biler med stoffseter har det vist seg at disse fort kan bli flekkete og at de er vanskelige å rengjøre. Kanskje er det smart å velge en med skinnseter, et tilvalg som mange også krysset av for.

En del biler er bruktimportert fra noe varmere strøk. Disse kan mangle vinterpakke med oppvarmet sete, ratt og batteri. Særlig det siste betyr mye for rekkevidden i vinterkulda.

Citroën C-Zero

Citroën C-Zero er ikke så stor, men den er både relativt ny og rimelig. Faksimile fra Broommarked.

Først kom Mitsubishi i-MiEV. Ganske snart fikk den følge av to søstermodeller. For Peuget og Citroën har nemlig sine egne versjoner av i-MiEV. De heter henholdsvis Citroën C-Zero og Peugeot Ion.

Bilen i dette eksemplet er en Citroën C-Zero fra 2017, som ikke har gått mer enn 34.000 kilometer. Dessuten har den fortsatt nybilgaranti igjen. Noe som bør trekke opp.

Disse bilene er ganske små, men byr på plass til fire. De er ganske enkle og de byr ikke på all verdens komfort. Men om du er ute etter en lettkjørt elbil til småkjøring og vil betale minst mulig, ja da kan dette fortsatt være smarte kjøp.

I bruktmarkedet er det mye å velge mellom, for her har disse bilene havnet i skyggen av større og mer moderne konkurrenter.