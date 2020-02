Venter at vannet vil ligge 40 centimeter over kaikanten

Ekstremværet Elsa øker faren for stormflo langs kysten fra Agder til Romsdal mandag, men flere steder har man allerede fått smake på uværet.

Allerede mandag morgen har Elsa ført til konsekvenser flere steder i landet. Blant annet er en rekke flyavganger innstilt i Nordland som følge av at lufttrykket er for lavt for å fly.

Flere steder er forberedelsene i gang i forbindelse med uværet og den høye vannstanden som er ventet.

Høy vannstand

Mandag formiddag er vannstanden på vei opp mot den første toppen.

– Vi hadde høy vannstand i januar. I formiddag skal den opp mot samme nivå som vi hadde da, sier Ynnesdal til TV 2.

Ved midnattstider natt til tirsdag, ventes vannstanden å nå sitt høyeste punkt.

– Det varsles 249 centimeter. Rekorden i Bergen er 240 centimeter, så det er muligheter for at den kan bli slått, sier Ynnesdal.

FORBEREDT: Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune. Foto: Gunnar Ringen Johansen, TV 2

Forberedelser

I Stavanger sentrum forbereder de seg på at vannstanden kan bli enda høyere enn da uværet «Didrik» herjet.

Ved kaia er det rigget opp en 110 meter lang «pølse» som skal ta av belastningen for en del av vannet som er ventet.

Toppen på vannstanden er ventet ved midnatt og prognosene sier at vannstanden kan nå 40 centimeter over kaikanten.

– Vi er forberedt på at vannstanden kan bli høyere enn den var da Didrik herjet her i januar, sier beredskapssjef Torstein Nilsen i Stavanger kommune til TV 2.

– Da gikk vannet 14 centimeter over kaikanten i Vågen. Prognosene vi forholder oss til nå går ut på at vannet kan gå så mye som 40 centimeter over, legger han til.

I morgentimene har beredskapssjefen sittet i møter med representanter fra redningstjenestene. Om prognosene slår til, vil vannstanden bli den høyeste i Stavanger siden 1994.

– Allerede klokken 12 vil vi få en smakebit på det som kommer, sier Nilsen.

Ekstemværet Elsa vil gjøre seg gjeldende langs hele kysten av #Norge mandag og tirsdag. Ekstremt høy vannstand, rødt nivå, er ventet på Vestlandet og i Agder. Svært høy vannstand, oransje nivå, er ventet i resten av landet. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/iT8We3w2LC — Meteorologene (@Meteorologene) February 9, 2020

Kraftig nedbør

Allerede søndag og natt til mandag regnet det kraftig flere steder i landet. Det meste ble målt på Gullfjellet ved Bergen, hvor det ble registrert 99,1 millimeter nedbør.

Meteorologen forklarer flere steder på Vestlandet fikk 80 til 100 millimeter nedbør, mens mange steder på Vestlandet og Agder fikk 50 til 80 millimeter.

– Så det er ganske store områder som har fått mye nedbør, sier Ynnesdal.